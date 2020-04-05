沙俄周一會議恐延期 油市憂慮再起

沙烏地阿拉伯和俄羅斯互相指責對方是油價崩跌元兇，讓周一討論減產會議恐延後至周四舉行，外界擔心上周因預期減產而飆漲的油價在周一重挫。專家認為要減產救油價，必須有美國加入才奏效。

油價3月底創18年新低後，川普呼籲沙國主導的石油輸出國家組織（OPEC）和以俄國為首的非OPEC產油國合作減產救油價，讓外界預期雙方每天將減產1,000萬桶石油，相當於全球每天供應量一成。

減產預期刺激油價上周飆漲逾三成創最大周線漲幅。但俄國總統普丁上周五指責沙國增產和打價格戰是油價崩跌元兇，沙國上周末反擊俄國不配合減產才是崩跌主因。

路透上周末引述OPEC知情人士消息報導，計劃周一舉行的緊急會議可能延後至周四，讓大家有更多時間討論。雙方仍未擬定減產細節，但強調氣氛正面。

其言論有意降低市場對沙俄兩國紛爭的憂慮，並指出減產救油價有2大難題。即減產量必須低於崩跌前水準，和美國必須加入減產行列。

國際能源總署（IEA）上周警告每天減產1,000萬桶不足以抵銷需求銳減衝擊。即使產油國之間合作減產1,000萬桶，第2季全球石油庫存量每天仍增加1,500萬桶。

美國受限於國內反壟斷法，不能透過人為方式左右油價漲跌。知情人士透露，美國能源部長布耶特（Dan Brouillette）上周五跟能源業領袖通電，都沒提到減產的可能性。外界認為美國不可能加入減產行列。

美國內部對減產有不同法看。美國石油協會（API）認為減產會傷害美國能源業。石油重鎮德州，其鐵路委員會委員西頓（Ryan Sitton）認為應考慮減產。加拿大、挪威和墨西哥已表示願意配合沙俄兩大陣營的減產行動。

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