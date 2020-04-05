日本學者示警疫情 東京恐變下一個紐約

日本東京有關人士表示，東京都4日新確診的新型冠狀病毒感染者達110多人。刷新單日確診人數最高紀錄，首次達到3位數。日本神戶大學傳染病學專家岩田健太郎表示，日本需要有勇氣改變，不然東京可能變成下一個紐約。

自從宣布奧運會延期舉辦後，日本首都東京的新冠肺炎疫情開始迅速擴散。曾以YouTube影片控訴「鑽石公主號」郵輪的防疫措施不周的岩田健太郎表示，照目前的趨勢發展下去，東京「前景黯淡」。他一再警告，日本在阻止新冠病毒傳播方面做得不夠。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，岩田健太郎警告，「當我們意識到自己走在錯誤的道路上時，需要勇於改變」，否則可能會看到東京變成下一個紐約。

岩田表示，日本需要做更多的篩檢。截至4月3日，東京1350萬人口篩檢數量不到4000人。根據厚生勞動省的，全日本1.25億人口也只有39466人接受了測試。相較於人口比日本少得多的鄰國南韓，已經有44萬人做了篩檢。日本厚生勞動省則表示，對輕症患者進行篩檢會浪費資源，因此要求輕症病人先居家隔離。

另方面，日本也遲遲未作出封城決定。首相安倍晉三表示，封城這種嚴格的措施將會進一步損害因推遲奧運而受影響的經濟。

雖然日本實施嚴格的旅行限制，包括禁止來自70多個國家和地區的外國人入境等政策。但專家們還是越來越擔心，日本動作太慢，可能「為時已晚」。

紐約被視為美國新冠肺炎疫情的「震央」。據CNN統計，紐約的已知病例數每五天翻一倍，截至4月4日已有2900多人死亡。

日本東京都政府稱，過去一周的時間內，東京的新冠肺炎每天增加的確診病例數已經成長一倍，從3月底的每天40例左右增加到了4月4日的89例。（中國時報 諶悠文）

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