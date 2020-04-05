誤信5G傳播新冠病毒 英國基地台慘遭燒毀

英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）今天在疫情例行記者會上表示，傳播5G會散布新冠肺炎病毒的謠言十分惡劣，這種陰謀論根本是垃圾。

英國伯明罕和麥西塞德（Merseyside）過去兩天先後傳出手機基地台遭到燒毀，因為民眾聽信病毒傳播與5G有關，儘管根本沒有絲毫證據。

這個離譜謠言在社群網路傳得沸沸揚揚。英國廣播公司（BBC）報導，臉書昨天已經移除一個張貼相關影片、煽動民眾去燒基地台的粉絲頁。

英國移動通訊協會（Mobile UK）表示，除了這個謠言之外，「我們也憂心員工可能遭到傷害，以及基本設施遭到破壞」。

查證謠言的慈善組織Full Fact表示，這項謠言的源頭可能是兩個錯誤理論。其一是5G會破壞免疫系統，另一個則是病毒會透過無線電波傳播及挑選被害人。

戈夫今天強烈譴責，表示這是「很危險的胡說八道」，是「最惡劣的假消息」，根本是「垃圾」。

跟他一同出席記者會的英國國家醫療保健服務（NHS）醫療總監波維斯（Stephen Powis）也表示，他對於這種謠言感到憤怒，這會讓民眾去毀壞在公衛緊急時刻最需要的基礎設施，十分惡劣。

他表示：「事實是，手機網路對於每個人都十分重要，特別是在我們要求大家待在家中，無法見到親友的此刻。」

「獨立報」（The Independent）報導，聽信這項陰謀論的其實不乏名人，包括美國影星伍迪哈里遜（Woody Harrelson）與英國電視節目「花樣冰舞」（Dancing on Ice）評審賈迪納（Jason Gardiner）都曾分享這項謠言。