艦長救部屬卻丟官 老羅斯福後人讚他為英雄

美國航空母艦羅斯福號的艦長克勞齊上校為部屬請命而遭到解職，許多人為他抱屈，包括老羅斯福總統的曾孫，他說，他知道老羅斯福面臨同樣的情況，會選擇跟克勞齊做同樣的事，因為事實就是這樣。

特威德．羅斯福（Tweed Roosevelt）投書到「紐約時報」指出，1898年，老羅斯福（Theodore Roosevelt）曾面對跟克勞齊（Capt. Brett Crozier）幾乎一模一樣的處境。1984年下水的羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt, CVN-71）是以美國第26任總統老羅斯福的名字命名。

在大學任教的特威德．羅斯福寫道，在美國與西班牙戰爭期間，老羅斯福率志願騎兵團參與美軍入侵古巴的行動。美軍打贏聖胡安山丘（San Juan Hill）一役，戰爭眼看即將結束，美軍卻遭遇更可怕的敵人：黃熱病和瘧疾。

在現代醫學尚未問世的年代，傳染病殺死的軍人數目遠超過戰火。老羅斯福和其他戰場指揮官都希望把部隊撤回美國，但戰爭部長艾爾吉（Russel Alger）擔心會有政治後果，遲遲不願批准。

特威德．羅斯福說，職業軍官擔心職位不保，不敢據理力爭，老羅斯福身為短期的志願役軍官，在其他指揮官的默許下，寫了一封措辭嚴厲的信函，交給媒體發布。全美國幾乎每一家媒體都刊登了那封信，一時之間輿論譁然，各方紛紛要求立刻將美軍撤回。

艾爾吉終於讓步，在古巴的美軍被撤到紐約長島最偏遠的一角隔離。特威德．羅斯福說，雖然有數百名美軍在古巴病死，但老羅斯福的行動可能拯救了更多的人。

老羅斯福為此付出了代價。艾爾吉氣憤不已，不讓老羅斯福被列入榮譽獎章（Medal of Honor）的獲獎名單，但特威德．羅斯福說，「老羅斯福最終還是贏了。今天，有誰還記得艾爾吉？」老羅斯福在2001年獲得追贈榮譽獎章，這個獎章它是美國軍人所能贏得的最高榮譽。

特威德．羅斯福在投書中說，在這個時代，許多人似乎把權宜與變通置於榮譽之上，但也有許多人展現無比的勇氣，甚至甘冒生命危險，這點讓人深感振奮。他說：「老羅斯福在他那個時候選擇了榮譽的道路，克勞齊上校也做了同樣的事。」

羅斯福號艦上3月24日出現3個武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，CODIV-19）病例後，疫情快速在船上散播，到月底已有大約百人感染。當時羅斯福號雖然已在關島靠港，但除了確診病人下船就醫，有4000餘名官兵仍在船上。

克勞齊在寫給海軍上級的信函中，要求讓全體官兵上岸隔離，理由是在艦上無法藉著維持社交距離防疫。他說：「我們現在若不行動，就沒有讓我們最信賴的資產，也就是我們的官兵，受到妥善的照顧。」

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）在3月31日率先披露克勞齊的信函內容，包括紐約時報等美國多家媒體跟進。

在輿論壓力之下，軍方當天就宣布讓艦上官兵分批下船檢測，但事隔兩天，克勞齊便遭到解職處分。代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）的說法是，克勞齊在危機時刻展現「極差的判斷力」。

克勞齊3日下船時，仍在艦上的官兵向他高呼致敬，同時，有美國國會議員為他叫屈。不過，特威德．羅斯福說，要挽救克勞齊的生涯可能為時已晚。

特威德．羅斯福寫給紐約時報的投書標題為「克勞齊上校是個英雄」，小標是「我的曾祖父老羅斯福也會認同」。

克勞齊卸職 羅斯福號官兵掌聲送別艦長

「克勞齊上校、克勞齊上校」。數天前因武漢肺炎疫情向高層請命而遭解職的美國羅斯福號航空母艦艦長步行離開停在關島的艦艇時，孤單的背影後面傳來士官兵的鼓掌和呼喚聲。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）今天報導，羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）昨天被美國海軍部解職，克勞齊離開那一刻，艦艇上的官兵有不少人用手機拍攝影片上傳到社群媒體。

克勞齊身為航艦的前指揮官，卻獨自揹著背包走下船，他被趕著離開之前，向岸上的官兵致敬、短暫的揮揮手。

Captain Crozier was faithful to his duty—both to his sailors and his country. Navy leadership sent a chilling message about speaking truth to power. The poor judgment here belongs to the Trump Admin, not a courageous officer trying to protect his sailors. pic.twitter.com/AkGFdlYjwt — Joe Biden (@JoeBiden) April 3, 2020

一支送行影片的拍攝者這樣敘述，「這是你送走有史以來最偉大艦長的方式」、「一個為人服務的人」，呼喚「克勞齊上校」的聲音在羅斯福號巨大的甲板上迴盪。

現年50歲的克勞齊在2日被美國代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）解職，時間點就在克勞齊對海軍部高層發出請求救援信的3天之後，信中描述艦上爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，對近5000名官兵生命造成威脅。

莫德里表示，克勞齊送出這封信件時，沒有讓他的上級了解情勢危急，莫德里並抱怨在31日媒體披露這封信函時他才知道，「克勞齊在危機當中表露出極差的判斷力」，危害公眾和國家安全。

莫德里今天接受一個保守派廣播主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時提到，「當他要求我們的援助服務時，他讓海軍處於負面的鎂光燈下」，莫德里說，「我知道艦上官兵愛戴克勞齊，卻不能成為做出這個判斷的藉口」。

根據報導，一週之前，艦艇上僅有2個確診，克勞齊告訴官員「在狹窄的艦艇上很難做到社交距離與自主隔離的標準」。

美國羅斯福號航空母艦（前）上疫情惡化，艦長克勞齊在2日被美國代理海軍部長莫德里解職。（圖取自facebook.com/USSTheodoreRoosevelt）

目前，艦艇上41%的士官兵已檢測，其中有137人確診，1/3無症狀，尚無人住院，目前約有600人下船，在關島的旅館隔離檢疫。

舊金山紀事報報導，截至今天，包括加州參議員哈里斯（Kamala Harris）在內的17位民主黨參議員寫信給國防部總監察長（Defense Department’s inspector general），要求海軍部對艦艇上冠狀病毒爆發和克勞齊被免職一事進行調查。

參議員們在信件上說：「對於克勞齊上校在這次危機中的領導，海軍立場反覆，這點讓我們特別震驚。我們也難以理解，為何克勞齊上校決定把電郵同時以副本傳給指揮體系中的20或30人，就會構成違反軍紀，而且非對他解職不可。」

參議員們補充，「船上士官兵對於克勞齊的支持，讓我們更加擔心此一決定會影響士氣與戰力。」

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