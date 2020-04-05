東京單日確診破百 官員：疑跟賞櫻出遊有關

日本境內2019冠狀病毒疾病疫情延燒，東京都知事小池百合子再度呼籲，疫情攸關人命，希望大家配合避免外出；有東京都政府官員研判，東京單日破百例可能跟之前賞櫻出遊有關。

日本讀賣新聞報導，東京都昨天新增118例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，是疫情發生以來首度單日新增破百病例，也讓日本全境昨天單日新增達368例，同樣創單日新高紀錄。

東京都政府表示，昨天的118例中，有近7成的81例無法掌握感染源，是前所未見的高比例。

東京都政府官員研判，單日新增破百例可能跟2週前的3月20日到22日的3天連假，正好碰上今年櫻花盛開期有關，不少民眾心情放鬆外出賞花造成疫情擴散。

日本時事通信社報導，東京都昨天單日新增破百例，總計已有891例，病例數只花5天就成長一倍，有可能出現在歐美發生的「爆炸性感染」，讓東京都政府嚴陣以待。

東京都內每日新增病例到3月中旬止，大概都維持在10多人，但從3月25日突然單日新增41例，之後新增病例數就維持數十人的高水準，到昨天為止的病例數891，已是3月30日443例的約一倍。

值得關注的是，從3月底以來30歲以下的病例顯著增加，東京都政府福祉保健局表示，年輕人相較高齡者的行動範圍更廣，且有可能在無症狀的情況下讓感染擴散。目前掌握不到感染源的病例持續增加。

另一方面，東京都內住院患者到昨天為止已逾800人，東京都政府到6日前只能確保因應2019冠狀病毒疾病的900張病床，因此，近期內將啟動讓輕症患者及無症狀患者前往飯店休養的機制。

小池百合子認為目前正面臨爆炸性感染的重大局面，連續2週籲請民眾週末避免外出，她昨天再度表示，「疫情攸關人命，拜託大家減少不必要且不緊急的外出」。

日本武漢肺炎病例破3500 東京都占1/4

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，今天已突破3500例，其中以東京都的891例最為嚴重，占總病例約1/4，比大阪府、神奈川縣及千葉縣加總病例還多。

日本放送協會（NHK）報導，日本全境疫情截至今天上午10時30分止，病例數已突破3500人，達到3506人；若加上鑽石公主號郵輪712例，總病例數為4218例。

其中死亡病例總計96例，包括日本境內感染的85例，及鑽石公主號11例。

以日本47個都道府縣來看，疫情最嚴重的是891例的東京都，病例數比第2名到第4名的大阪府、神奈川縣及千葉縣加總還多。大阪府有387例、神奈川縣有238例、千葉縣為235例。

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