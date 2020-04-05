美確診暴增 白宮顧問：仍不足以達群體免疫

白宮衛生顧問佛奇（Anthony Fauci）預期，秋季時恐爆發另一波疫情，但美國屆時應變能力將大幅提升。儘管美國新冠肺炎確診病例暴增，但佛奇認為目前遭到感染的人數太少、不足以達到「群體免疫」（herd immunity）狀態。

國家過敏與傳染病研究所（NIAID）主任兼白宮衛生顧問佛奇指出，感染新冠肺炎病毒並康復的病患將產生抗體，保護自己免於受到同樣病原體的侵犯。

但美國目前感染此病的人數還不夠多，因此無法遏制病毒在社區進一步傳播。佛奇表示：「美國感染人數不足以達到群體免疫的水平。」

所謂「群體免疫」，指的是極高比例的人口（80％～95％）染病並獲得免疫力，進而保護其他沒有免疫力的人不被傳染。

英國先前便採取群體免疫策略，但此作法過於消極引發批評，外界甚至譏為「佛系防疫」。英國政府後來評估，萬一新冠肺炎重症病患暴增，恐壓垮該國醫療體系，因此急忙改成主動封鎖措施。 事實上，與群體免疫策略相比，佛奇認為「維持社交距離」作法反而比較有效。佛奇表示：「我們開始看到此策略的效果。但我不想把話說死，我們只能持續努力抗疫。」

此外，佛奇預期美國秋季時恐爆發另一波疫情，但情況不會比現在嚴重，因為美國屆時應對疫情的能力將大幅提升，包括更齊全的醫療設備、更棒的篩檢與治療能力，而疫苗與藥物目前也陸續進入人體試驗階段。

佛奇表示：「我相信，若真的爆發第二波疫情的話，美國應變能力一定比現在好上太多。」

但佛奇仍表示，美國政府必須緊盯新冠肺炎疫苗的進度，同時確保多個疫苗選項同步研發當中。根據評估，新冠疫苗最快在一年至一年半後才會問世。

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