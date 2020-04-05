專家：新冠肺炎恐成季節性疾病

新冠肺炎持續肆虐全球，美國、澳洲和中國等4所研究機構，研究溫度與溼度對新冠肺炎病毒的影響後發現，疫情重災區大多是氣候寒冷和乾燥的地區，意味著疫情可能在夏季緩和，但秋季可能捲土重來，換言之，新冠肺炎恐成季節性疾病。

美國哈佛大學研究團隊電腦模擬未來五年新冠肺炎疫情的傳播情況。哈佛陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H.Chan School of Public Health）生物數學家基斯勒（Stephen M. Kissler）表示，我們應該為疫情每隔幾年出現年度或零星爆發做準備。

北京航空航天大學（Beihang University）和清華大學研究溫度與相對溼度如何影響新冠肺炎病毒在大陸100個城市自然傳播。研究發現，確診病例大多出現在溫度和相對溼度較低的大陸北方。

報告指出，高溫和相對溼度較高，大幅降低病毒傳播。北半球7月進入夏季和雨季，可有效降低病毒傳播，但澳洲和南非等南半球國家依然存在風險。

澳洲私人流行病顧問機構Ausvet的公衛分析師也發現，較高的溫度似乎能減慢新冠肺炎病毒傳播。科學家表示：「北半球氣候漸暖或許能降低病毒傳播速度。」

此外，美國馬里蘭大學醫學院人類病毒學研究所研究溫度與比溼度（specific humidity）的影響。

馬里蘭大學教授薩賈迪（Mohammad Sajadi）發現，疫情重災區集中在北緯30度至50度，包括中國、韓國、伊朗、義大利，和美國太平洋西北部地區。這些地區的溫度在攝氏5度至11度，相對溼度在44％至84％之間，比溼度和絕對溼度較低。

薩賈迪指出，「新冠肺炎病毒的活動與季節性呼吸道病毒相似。我們的研究也可能有錯，但就現有數據來看，這是最可情的情境。」