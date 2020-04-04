就業數據慘 美股周線收黑

美國近日就業數據每況愈下，除了3月非農就業人口銳減創近十年來最大，加上國內疫情急速惡化，導致美股三大指數3日收盤全面下跌，是近四周以來第三度周線收黑。

今年第一季道瓊工業指數跌幅超過23％，創下1987年黑色星期一股市崩盤以來最大季線跌幅，但跌勢一路延續至今。該指數上周周線跌2.7％，標普500指數及那斯達克指數也分別下跌2.1％及1.7％。

美國3日公布3月非農就業人口銳減70.1萬人，是2010年以來首度裁員人數超過增員人數，與年初蓬勃景氣相比天壤之別。3月28日為止一周的初領失業救濟人數更創下660萬人歷史新高，再再突顯這波疫情駭人的衝擊力道，受就業數據利空拖累，美股三大指數3日收跌均超過1.5％。

Orion Advisor Solutions投資長范恩曼（Rusty Vanneman）警告美國疫情持續惡化，接下來幾周就業數據可能更糟。

約翰霍普金斯大學統計，截至3日為止美國新型肺炎確診人數突破27萬人，死亡人數超過7千人。美國2日當天新增確診病例超過3萬人，創下全球最高單日紀錄。美國境內疫情最嚴重的紐約州肺炎死亡人數在3日當天增加562人，也創下當地最高單日肺炎死亡人數。

疫情爆發至今白宮防疫政策一變再變，令民眾無所適從也引起企業反彈。美國疾病管制預防中心（CDC）在1月曾主張只有醫護人員及確診病患需要戴口罩，但3日改口建議全國人民出門戴布口罩，或用衣物遮住口鼻。

美國總統川普日前啟動《國防生產法》，要求家用醫療產品大廠3M將全球各地廠房生產的口罩送往美國，並禁止3M將口罩出口至加拿大及南美各國，隨即引來他國抗議，而3M也反駁這項命令違反人道主義。