狂飆三成 油價周漲幅創新高

受到俄羅斯與沙烏地阿拉伯有望在本周就減產達成協議的樂觀氣氛推升，國際油價一周狂飆逾三成，締造史上最大漲幅紀錄。

美國政府介入下，以沙國為主的石油輸出國家組織（OPEC）本周將召開緊急會議，與俄羅斯商討聯手減產每日1,000萬桶、約等於全球石油供給10％的事宜。不過據兩名OPEC消息人士透露，為令雙方能有更多時間進行協商，原本預定將在6日召開的會議將推延到8或9日。

減產利多題材持續發酵時，國際油價連續第二天走高。布蘭特期油3日跳漲13.9％，收在每桶34.11美元；紐約西德州期油也勁揚11.93％至28.34美元。過去一周布蘭特油價狂漲36.8％、西德州油價周線漲幅也收高31.8％。兩者均寫下史上最大單周漲幅紀錄。

雖然減產僵局看似有解，但美、俄迄今仍未針對減產做出堅定承諾，也為該談判能否成功投下新的變數。俄羅斯總統普丁3日就曾經堅持美方加入，減產協議才有可能達成。

但據消息人士透露，川普3日在白宮邀請艾克森美孚、雪佛龍、Continental Resources等大型油商高管前來開會時，針對參與沙俄減產一事卻是隻字未提，顯示美方並無計畫削減國內產能。

美國能源部長布耶特（Dan Brouillette）當時在會後記者會上提到，總統川普已指示他與財長穆努欽（Steven Mnuchin）合作，盡快尋求解決能源業的「流動性震撼」問題。因應方式可能包括放寬銀行法規，讓業者能夠更容易取得信貸。

此外國際能源署（IEA）執行董事畢羅爾（Fatih Birol）也認為，即使OPEC與主要產油國每日大規模減產1,000萬桶，但鑒於新冠肺炎導致石油需求出現前所未有的銳減，第二季全球石油庫存仍每日將增加1,500萬桶，這也意味全球油市將持續承受極大壓力。