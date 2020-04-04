英國工黨新黨魁出爐 矢言率黨走向新時代

去年選舉大敗的英國工黨換黨魁，今天新黨魁出爐，將由57歲施凱爾（Keir Starmer）接任，他矢言要帶領工黨走向新時代。

在英國去年底的下議院大選，保守黨大獲全勝，工黨失去59席，並失去多個傳統票倉，吃下1935年來最慘敗仗，70歲的前工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）宣布交棒。

英國廣播公司（BBC）報導，施凱爾是律師出身，在2015年當選國會議員。他在黨內選舉第一輪贏得超過50%選票（56.2%），擊敗得票率27.6%的朗貝里（Rebecca Long-Bailey）和得票率16.2%的南迪（Lisa Nandy），贏得黨魁大位。

施凱爾在柯賓的團隊超過3年，原本負責工黨的脫歐政策，是工黨的影子脫歐大臣。

施凱爾在工黨發布的影像留言中表示，他將有建設性地扮演反對黨角色，並希望「當時機到來，工黨能再一次替我們的國家服務，以政府的身分」。

施凱爾也為工黨近幾年來沸沸揚揚的反猶太主義「汙點」致歉。柯賓曾被指控縱容黨內反猶太風氣滋長，讓多名工黨議員不滿退黨。施凱爾矢言要「把這個毒藥連根拔起」，並稱將可以從退黨的猶太籍黨員是否回歸，來衡量他是否成功。

▍將會面強生 進行跨黨派商討抗疫對策

不過，施凱爾的第一項任務將是率領工黨應對當前的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）危機。他在勝出之後，和仍在隔離中的英國首相強生（Boris Johnson）通過電話，同意將於下周和強生及政府科學顧問等人會面，進行跨黨派商討。

施凱爾表示，他在這個特殊時刻當選黨魁，承諾要建設性地與政府合作，戰勝這場傳染病疫情。

40歲的影子教育大臣芮納（Angela Rayner）則是在副黨魁的競選中勝出，將取代在去年大選前請辭的華森（Tom Watson）。副黨魁之爭較為膠著，一直投票到第三輪才分出勝負。

由於新冠肺炎疫情延燒，英國還在3週禁足令期間，工黨今天的黨魁選舉結果由電子郵件寄送給黨員。

（中央社）

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