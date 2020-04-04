NBA提議球員減薪5成 球員工會喊減25％

美國媒體今天報導，受新冠肺炎疫情影響、持續停賽的美國職業籃球聯盟（NBA）提議，15日起球員減薪50％，但球員工會想法是5月中起減薪25％，雙方意見仍分歧。

NBA採分12期或24期發薪方式，每月1日和15日發薪，選12期領薪球員會在11月15日到隔年5月1日分12筆拿到薪水，4月1日後，已領超過8成薪，但分24期領薪者，由於原預定期程要領薪到11月，目前還有近6成薪未領到。

NBA停賽已超過3週，目前NBA僅承諾1日全額發放薪水，但未保證球員15日能否領到全薪。

為彌補停賽造成的損失，NBA持續與球員工會討論，據運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者查蘭尼亞（Shams Charania）在社群網站推特（Twitter）透露，NBA已向球員工會提議，15日起球員減薪50％，但球員工會提議自5月中起減薪25％，雙方還在持續協商。

據勞資協議，如果因傳染病等不可抗力因素缺席比賽，每錯過一場比賽，球員將損失年薪約1％。

新冠肺炎衝擊 NBA爵士宣布裁員

新冠肺炎疫情延燒，為減少開支，美國媒體ESPN報導，猶他爵士隊率先裁員，包括非籃球領域的相關員工，部分僱員也將減薪。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續肆虐，猶他爵士隊的戈貝爾（Rudy Gobert）確診染疫後，NBA隨即宣布停賽，何時能復賽或取消賽季，目前未知。

美媒指出，爵士隊是第一支裁員的球隊，其他球隊亦考慮跟進。

「由於受到武漢肺炎疫情影響，很不幸地必須做出艱難的決定，像是減少一小部分員工。」聲明中還提及：「過去幾週中，我們試圖努力管理以及降低成本，包括高層薪資，已經到了不得不做出裁員決定的地步。」

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