又後知後覺？戴口罩是否有用 WHO改口了

新冠病毒襲捲歐美地區，逐漸讓各國改變防疫觀念，特別是如美國等先前不願意、甚至認為民眾戴口罩沒用的國家，也紛紛改口建議民眾出門戴口罩。對此，先前一度稱「口罩沒戴好會有反效果」的世界衛生組織專家也改變態度，雖然防護型口罩應集中給醫療人員使用，但對於一般民眾自製口罩或是其他可遮擋口鼻物件以減少接觸病毒，轉為開放態度。

據路透社報導，一名世界衛生組織（WHO）資深官員表示，造成全球1百萬人感染的新冠病毒是有可能藉由空氣傳播的，但病毒擴散的主因仍據信是有症狀的人咳嗽、打噴嚏以及與他人接觸。

WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示：「我們必須先替先前醫療人員備好醫療用口罩，但關於用醫療用口罩，或是其他能掩蓋咳嗽與打噴嚏的遮掩物，這本身並非一個壞想法」。他並表示，戴口罩並不代表可以忽略洗手以及保持社會距離等其他防疫措施的重要性。

在疫情爆發尚未在歐美國家大爆發之際，歐美國家與世界衛生組織等衛生單位對於一般民眾是否須戴口罩皆異口同聲表示，「民眾不須戴口罩」，而口罩必須留給前線的醫療人員，若民眾搶購口罩恐會讓醫療人員無罩可用，反而讓他們身處險境。不過自歐美疫情擴散後，捷克與奧地利等歐洲國家開始推動強制戴口罩，而美國疾病與管制中心以及總統川普也都改口，稱一般民眾戴口罩可以減少與病毒接觸的機率，川普甚至建議民眾「可以戴圍巾，越厚越好」。

文章來源：WHO opens door to broader use of masks to limit spread of coronavirus

（中時電子報 馮英志）

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