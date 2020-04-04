美國印鈔大撒錢 印度經濟恐真要倒退21年

由於美元儲備貨幣和通用貨幣的特殊地位，美聯準會(Fed)每一次貨幣措失，都牽動著全球多個市場的經濟走勢，特別是對於那些低外匯存底、高外債，較為依賴美元貸款的經濟體而言，往往會因此被美元剪羊毛。印度可能是會被剪被兇的國家，其經濟發展可能真會倒退21年。

而在新冠病毒在美國、歐洲多地進一步大流行的情況之下，擁有美元操縱工具的美國經濟，則開啟了新一輪以應對新冠病毒為名的剪羊毛週期。亦如投資組合經理Patricia Perez-Coutts表示，「Fed政策收緊不幸引發投資者拿脆弱的經濟體開刀。就像一群野生牛羚正在渡河，獅子會挑年幼體弱的下手…其他整群牛羚會繼續前進。」

目前，美國經濟開啟了空前的針對美國國內的「放水」模式，除Fed零利率及無底線購債等計劃之外，美國參議院於當地時間3月25日通過了2兆美元的經濟救助計劃，再加上Fed從3月14日開始分10次向市場投放共計5萬億美元的流動性，這就意味著美國9天內合計將向市場放水約7兆美元的流動性。不過，與以往不同的是，這些資金幾乎都被用於美國國內市場，這就意味著，全球許多高外債、低外匯存底的脆弱經濟體會面臨美元資本的抽離，進而出現美元荒的可能。

而在這一過程中，Fed則會實現在脆弱經濟體上演收割貨幣羊毛的完美風暴。亦如近年已提前陷入美元荒的阿根廷、土耳其、巴西、印尼、印度、馬來西亞、越南這7國。換言之，美國經濟此時大放水，或正將美國的新冠病毒風險在貨幣上轉嫁給多個低外匯存底、高外債的脆弱市場。因此，對於這些市場而言，一旦大規模爆發新冠病毒，或一時拿不出足夠的資金加以應對。目前來看，印度經濟已暴露了風險。

繼3月25日起，印度開始了為期21天的全國範圍內的全民居家隔離,這一現象也被稱為印度經濟「鎖國」現象後，CNBC報導，印度需要為期三周的鎖定還遠遠不夠，還需要遠超過200億美元的一攬子支持計劃。路透社援引兩名熟悉此事的消息人士的話說，印度聯邦正在考慮採取價值超過1.5萬億盧比（合196億美元）的經濟刺激措施。

與此同時，專家稱，印度60％的經濟將被鎖定21天，這是最低要求。可能會更長，僅因為印度的公共衛生系統非常落後，以至於我想知道21天的鎖定是否足夠？此舉將使印度的年度GDP減少2-3個百分點。在封鎖期間，印度的日薪工作者，小企業主和低收入家庭最為脆弱。值得一提的是，印度聯邦日前表示，「如果我們(印度)不能夠很好地應對這21天，那麼我們的國家、你們的家庭將倒退21年」。

這一跡象表明，對印度經濟而言，這21天的「鎖國」週期顯得至關重要，然而，在這一過程中，或在此之後，印度經濟能否拿出足夠的資金，以應對風險，則更加重要。雪上加霜的是，印度央行數據顯示，印度公共債務已達到約1.19兆美元（包括各邦的債務），但印度外匯存底僅約為4017.76億美元。外債與外存底備呈現出嚴重的倒三角形態。分析認為，在美元資本或將大幅在印度抽離進程中，印度經濟陷入新一輪美元荒的機率非常高。

從這一角度而言，印度經濟的資金實力決定了其在應對種種突發風險時的能力非常脆弱。值得注意的是，儘管印度經濟過去一些年份取得很亮眼的成長數據(GDP成長都有7%左右)，但這都是靠高額美元債務堆積的結果，特別是從2003年開始印度債務一直在不斷成長，在2008年Fed開始QE以後，印度向國外（主要是向美國）借錢的速度猛然加速。

顯然，對印度經濟而言，在短期內擺脫美元債務陷阱的可能性幾乎為0，這就加劇了許多經濟學家和醫學專家對印度經濟能否抵禦新冠病毒的進一步擔憂。不僅如此，印度的醫療能力也十分脆弱，這對於一個擁有13億多龐大人口的經濟體而言，在新冠病毒這一突發風險面前，顯得危機重重。

文章來源：騰訊財經

（中時電子報 趙永紝）

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