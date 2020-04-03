封城瘋電玩 動物森友會、決戰時刻大賣

新冠肺炎疫情肆虐迫使全球各地陸續封城，民眾整天宅在家只好打電動消磨時間，順便藉遊戲與親友線上互動，讓遊戲產業意外受惠，諸如《動物森友會：新地平線》、《決戰時刻：現代戰域》等近期上市的新款遊戲都瘋狂熱賣。

日本電玩雜誌Famitsu統計，任天堂Switch遊戲《動物森友會》最新版自3月20日上市後，短短3天內就在日本突破180萬套銷售量。電玩情報網站gamesindustry.biz也指出，該遊戲在英國上市一周內銷售量就超越歷年舊版銷售總合。

研究機構Ampere Analysis遊戲研究部門主管哈汀羅斯（Piers Harding-Rolls）表示：「《動物森友會》過去並非任天堂主打的強檔遊戲，但最新版卻讓這系列遊戲成為台柱。」

Niko Partners分析師艾馬德（Daniel Ahmad）認為，最新版《動物森友會》出奇熱賣的主因是疫情肆虐，因為全球各地封城導致數百萬人成天宅在家，且許多地方連餐廳、娛樂場所都被迫歇業，此時電玩反而成了「最安全又低成本的娛樂活動」。

《動物森友會》是一款生活模擬遊戲。玩家在遊戲中可自行挑選角色，在無人島上打造自己的家，透過釣魚、森林採集等活動來開創新生活，還能線上連線與好友互動。哈汀羅斯表示：「遊戲內容與防疫期間大家生活受限的情況形成對比，因此吸引大批玩家加入。」

除了《動物森友會》之外，動視暴雪在3月10日發行的線上遊戲《決戰時刻：現代戰域》，也在10天內累積3千萬名用戶，成為非手遊類電玩史上銷售成長最快的遊戲。

3月20日上市的第一人稱射擊遊戲《毀滅戰士：永恆》，也締造該遊戲史上開賣首周末銷售冠軍。

自從疫情爆發以來，全球百業蕭條重創股市。道瓊工業指數及標普500指數在第一季分別下跌23％及20％，但遊戲產業卻一枝獨秀，推動VanEck電玩電競ETF自今年以來上漲2％。