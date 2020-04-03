垃圾債終結連五周流出 吸金70億美元創高

全球垃圾債（非投資級高收益債）基金經過資金持續五周流出後，迄周三止的單周出現大逆轉，70億美元投入垃圾債基金創最大單周流入紀錄，顯示垃圾債又獲得投資人青睞。

根據EPFR Global資料，全球垃圾債基金吸金量創新高，主要是美國垃圾債基金有59億美元流入所致，這金額也創單周吸金量新高。

專家認為垃圾債能吸引投資人，是全球央行聯手寬鬆貨幣救市，和各國政府推出大規模振興措施挽救經濟，其中又以美國出手最重，在極低利率環境與市場充斥大量資金下，促使投資人尋求較高殖利率的資產。

由於投資人對新發行垃圾債有強烈興趣，和油價4月初從底部回升而有利能源公司發債，使外界看好資金繼續流入垃圾債市場。

保德信首席市場策略師柯洛斯比（Quincy Krosby）認為，目前市場對垃圾債需求極高。因為聯準會計劃購買數十億美元計的投資級公司債，讓人看好對垃圾債產生連帶性的激勵作用。

擁有肯德基與必勝客等多個速食連鎖品牌的百勝餐飲集團（Yum Brands）受新冠肺炎疫情打擊而要發債籌措資金來因應。

近一個月來沒有美國企業發行高收益債，市場需求強烈讓百勝發債計劃獲得六倍超額認購，促使其把2025年到期債券的發行規模增加1億美元。其3月30日總計發行6億美元高收益債，為3月4日來首家發債的美企。

根據ICE美國銀行高收益債指數，垃圾債的殖利率因其價格上漲而下降，使與之年期相同的美國公債殖利率之間的平均利差在周三，從3月底的10.1個百分點縮減至9.1個百分點。

專家認為資金回流垃圾債，跟美股基金在迄周三止，一周流入48億美元，扭轉前一周流出158億美元的情況，顯示投資人為金融市場是否觸底而在測水溫。