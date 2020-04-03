疫情衝擊 Airbnb IPO身價暴跌16％

新冠肺炎疫情延燒，度假租屋網站Airbnb業績大受影響，連帶危及今年股票首次公開發行（IPO）計畫。受到疫情衝擊，Airbnb近日將公司估值下調至260億美元，較最近一輪募資後的身價暴跌16％。

市場分析公司AirDNA數據顯示，肺炎疫情全球擴散，各國政府紛紛對民眾祭出禁足令，導致Airbnb部分市場的訂房量暴跌九成。

消息人士指出，Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）在2日會議上已將公司估值縮水的事情告知員工。

Airbnb2017年9月完成最新一輪的10億美元募資，當時估值升至310億美元。外界推估，Airbnb身價最高可能超越400億美元。

Airbnb原本計劃於今年上市，但公司遲遲未公布具體時程，此次估值下調令外界懷疑IPO能否如期進行。

消息人士透露，Airbnb有意再次尋求募資，目前正與新、舊投資者洽談當中，考慮進行後期融資，但尚未做出最終決定。

切斯基2日會議亦表示，疫情導致公司業務備受打擊，但同業狀況也好不到哪去，Expedia、希爾頓與Booking.com市值分別下跌58％、44％與37％。

熟悉Airbnb財務狀況的消息人士指出，該公司內部預測明年1月時營收可望恢復至2019年水平。Airbnb去年營收年增35％至48億美元。

但據媒體報導，Airbnb去年前九個月虧損3.22億美元，主因在於該公司增加資安支出並升級系統。Airbnb原本預期2020年可望損益兩平，不料疫情爆發擾亂一切。

Airbnb近日宣布撥款2.5億美元，協助分擔旗下房東因訂房取消的損失。Airbnb亦要求銀行展延10億美元貸款，同時取消所有行銷活動以省下8億美元支出。

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