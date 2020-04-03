美國Q2經濟慘 大摩估衰退38％

新冠肺炎恐讓美國陷入史上最嚴重經濟衰退，美國銀行（BoA）預測，美國第二季國內生產毛額（GDP）可能大幅萎縮30％，摩根士丹利甚至預估第二季衰退幅度恐高達38％。

鑑於實施社交距離政策和關閉非必要性商店的州逐漸增加，摩根士丹利經濟學家3日調降美國經濟成長預測，第一季經濟成長率由負2.4％下調至負3.4％，第二季成長率由負30％下修至負38％。

摩根士丹利經濟學家指出，美國經濟重返復甦的時間將比先前預期來得更久，意味著美國經濟跌入嚴重衰退，再緩慢回升。

就全年的表現而言，摩根士丹利預期2020年的實質GDP將會緊縮5.5％，這將會是1946年以來最大年減幅。

此外，美國銀行經濟學家2日在報告中指出，美國經濟可能連續三季下滑，累計緊縮10.4％。美銀首席美國經濟學家梅爾（Michelle Meyer）表示：「這將是美國史上最嚴重的經濟衰退。」

美銀評估過去兩周美國的消費和其他數據後，預估美國第一季經濟可能萎縮7％，第二季跌幅恐達30％，第三季雖然能稍稍反彈，但全季經濟仍以下滑1％作收。

摩根士丹利與美銀也預期新冠肺炎將重創美國就業市場，造成失業率飆高。大摩預估美國第二季失業率可能達15.7％，高於先前預測的12.8％。此外，新冠肺炎危機可能讓美國整體流失2,100萬份工作機會。

近兩周美國初領失業救濟金人數分別創下334萬與665萬的歷史紀錄。美銀在報告中指出，美國恐在兩個月間流失1,600萬至2,000萬份工作，可能將失業率推高至15.6％。

梅爾指出，美國就業市場的慘況可能難以快速平息，美國有許多的州表示，無法處理近期大量湧進的失業救濟申請案件。

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