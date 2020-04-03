美非農就業減70萬人 11年最慘

受新冠肺炎疫情重創美國經濟，3月非農就業人口銳減70.1萬人，遠遠高於市場預期的10萬人，創下2009年3月以來最大單月就業人口減少紀錄，失業率也從2月的50年低點3.5％跳升到4.4％，創近40年來單月最大升幅。經濟學家指出，由於該報告調查時間多在3月上半以前，因此這些數據還不能完全反映當前美國就業市場的慘況。

原估數據…僅10萬人

受就業報告比預期低迷衝擊，美股跳空開低，道瓊工業指數大跌200點或1％，來到21,200點，標普5百與那斯達克分別挫低0.7％與0.6％。勞工部周五公布就業報告，美國3月非農業就業人口驟減70.1萬人，終止連續113個月就業人口增長走勢。其中有三分之二人口來自休閒與旅館業，主要集中在餐飲相關工作。至於2月就業人口經修正後則為增加27.5萬人。

實際狀況…恐怕更糟

經濟學家警告，肺炎疫情是在3月下半才開始加劇，若以最能適時反映美國就業真相的初領失業救濟數據來看，3月下半美國應有超過千萬民眾工作不保。

Oxford Economics預測，更能準確看出就業市場實際情況的美國4月非農就業人口，至少將再減2千萬人，料將輕鬆超過在2009年4月創下的減少80萬人紀錄。

鑒於肺炎疫情愈演愈烈，全球新一波裁員潮已經掀起。除了美國過去兩周有超過1千萬人初次申請失業救濟，歐洲就業市場也相當慘澹，法國在同期間則有4百萬勞工暫時遭到解雇，約占該國民間企業的20％。然而這些企業因獲得法國政府提供的失業補助紓困，因此暫時被裁員的勞工仍可獲得薪資給付。至於全球第三大疫情重災區的西班牙，在上月也有80萬人失去工作。