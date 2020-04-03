防疫亂象 印度頻傳醫護檢疫員遭暴民攻擊

因為擔心新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散或是不願被隔離，印度一些地區不斷傳出民眾攻擊醫護人員、警察及前往社區檢疫的人員，馬德雅省警方已逮捕向醫生投擲石塊的7名嫌犯。

根據印度斯坦時報（Hindustan Times）報導及印度社群媒體流傳的影片顯示，在印度一些地區出現不理性的暴民，他們聚眾追逐、攻擊前來檢疫的醫生和醫護人員，甚至也有警察被投擲石塊。

馬德雅省（Madhya Pradesh）印度爾（Indore）昨天有兩名女醫生到一個社區請一名老婦陪同執行篩檢工作時，因老婦被懷疑曾與感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的病患接觸過，遭一群暴徒包圍。

兩名女醫生隨後逃跑，遭約100多名居民追趕和投擲石塊，警方稍後趕到時僅逮捕涉案的7名嫌犯。

一名女醫生受訪時指出，過去3天她和她的同事一直在進行居民篩檢，當他們聽說有人接觸過武漢肺炎病患，正在與老婦交談之際，突然間一些居民感到不安對他們發動攻擊。

同一天，一群經政府認證的醫護社會志工在班加羅爾（Bangalore）遭人攻擊且搶奪財物；在比哈省（Bihar），也有警察和醫護人員被投擲石塊；西孟加拉省執法部門人員則與居民發生衝突。

包括印度總理莫迪等多位政治人物，不斷呼籲民眾應該尊敬那些在第一線對抗武漢肺炎疫情的人們，包括醫護人員和參加撤僑專機前往其他國家撤回印度僑民的航空公司機組人員。

但印度從3月2日疫情逐漸惡化以後，不斷發生醫護人員、機組人員遭到社區刁難、敵視和攻擊的事件，突顯許多印度人恐懼疫情傳播、或是因社區發現病例而被迫隔離或遭撤離，進而產生排拒心態，轉而攻擊醫護與防疫人員，讓防疫工作推展更困難。

在醫療資源不足、檢測數過低、宗教團體與民眾不守規定舉辦活動及拒絕隔離趴趴走，加上不斷發生醫護人員被攻擊等因素下，即使印度已於25日起執行全國封鎖21天，但確診病例仍不斷激增。

印度官方截至今天上午9時的最新統計，累計武漢肺炎確診病例已達到2088例，其中56人死亡，156人痊癒。

印度總理莫迪昨天與各省市區首長召開視訊會議，討論防疫工作外，今天上午再透過電視向全國發表談話，除讚揚13億印度人的紀律與耐心外，強調印度必須從疫情造成的黑暗朝向光明前進，呼籲所有人在5日晚間9時關掉電燈，燃起蠟燭或開啟手電筒9分鐘，以聲援所有對抗疫情的人們。

抗疫反招排拒 阿根廷醫護人員遭歧視難租屋

新冠肺炎疫情全球肆虐，許多阿根廷醫護人員投入抗疫，但因屬高風險感染族群，傳出被住處鄰居歧視威脅，許多醫護人員甚至在尋找租屋時遭到拒絕。

截至2日為止，阿根廷感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例累計1265例，37人死亡。

為向第一線抗疫的醫護人員致敬，阿根廷3月中旬發起鼓掌運動，每晚9時全國民眾都會同時在陽台、街道鼓掌，向醫護人員致敬。

然而掌聲背後，許多醫護人員卻受到極不同待遇。隨著阿根廷疫情擴散，政府執行全國居家強制隔離，並延長至4月12日，以遏制疫情擴散。許多民眾恐懼感染武漢肺炎，導致拒絕及歧視醫護人員。

阿根廷網路媒體infobae報導，近日越來越多醫護人員的故事曝光，他們指出自己感受到住處鄰居甚至街上民眾拒絕和歧視的眼光。

最嚴重例子是一名住在布宜諾斯艾利斯市的年輕女醫生，她為保護自己年邁父母，決定在外租屋，上月31日才搬到新公寓，第2天從醫院值班回來，在門口收到公寓管理委員會一封充滿威脅性的信件。

信中指出因女醫生工作屬高風險，要求避免經過公寓的公共區域，不可觸摸門把、樓梯扶手或走道、露台等，以免造成其它住戶感染風險，並威脅若未遵守規定，將採取法律行動。

女醫生委請律師控告業主、管理委員會涉嫌刑事訴訟的歧視罪，並調查是否涉及恐嚇。律師指稱提出控告理由不僅是歧視醫療人員，信函指涉也製造社會恐慌。

Infobae指出，這個案例暴露阿根廷許多醫療人員因工作緣故遭受歧視和威脅。有許多醫療專業人員在這段期間前往工作時，都避免穿著工作服走在大街上，以免受到侮辱和騷擾。

另一例子是一名藥劑師，他在住處電梯內發現一張署名為鄰居的充滿惡意海報，內容指出若您從事醫生、護士、藥劑師等相關工作，請離開這棟建築物，因為您將感染我們所有人。

報導指出，許多阿根廷醫療專業人員在投入抗疫期間，擔憂感染給家人，選擇與家人隔離，獨自在外租屋，但卻愈來愈少房東願意租給他們，有些業者表示怕遭到住戶報復，甚至不想和他們聯絡，好像這些醫療從業人員是瘟疫。