不強制戴口罩！川普籲圍巾取代口罩

美國總統川普2日表示，政府即將針對配戴口罩一事正式對全美民眾發布建議。川普日前曾向民眾喊話，呼籲大家可以用圍巾取代口罩。

不過川普團隊的衛生高層幕僚強烈警告，美國民眾不應被口罩誤導而產生錯誤的安全感，讓他們不顧遵守保持社交距離的規範。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普日前曾告訴美國民眾，配戴口罩對防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎又稱武漢肺炎）疫情擴散並非必要之舉。

川普在白宮武漢肺炎工作小組簡報會上表示，新的規範並不會要求所有美國民眾配戴口罩。

他說：「我不認為規範會是強制性的，因為有些人不想戴口罩。」他還說，真的想戴口罩的人可以「自行決定」。

他再度提到，日前他表示可以用圍巾等編織遮蓋物來取代口罩的說法，因為一來圍巾夠厚，二來如此可以避免用掉醫院所需的醫療級口罩。

川普並沒有提供新建議出爐時間點，不過熟悉此事的人士表示，川普政府今天正在努力完成規範，內容將建議美國民眾外出時使用面部遮蓋物。

副總統彭斯（Mike Pence）表示，武漢肺炎工作小組正在衡量美國疾病管制暨預防中心（CDC）的建議，將在接下來幾天內發布全國建議。

根據路透社報導，彭斯說川普也正在處理一項明天將宣布的計畫，來補償醫院治療和篩檢未投保的武漢肺炎患者就醫費用。

彭斯說：「我們不希望任何一位美國民眾擔心接受篩檢或接受治療的費用。總統明天會就此事發表談話。」

CNN昨天報導，新冠肺炎專門小組多數成員都認同美國民眾應該開始在公共場合配戴面罩，近日可能就此事發布正式規範。