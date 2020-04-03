珊瑚公主號傳疫情 2個月計4起公主遊輪染疫

公主遊輪公司又有一艘船遭遇武漢肺炎疫情衝擊，公司2日表示，珊瑚公主號（Coral Princess）正開往美國佛羅里達州勞德岱堡，船上有12名乘客和船員確診感染病毒。

公主遊輪公司（Princess Cruises）在致法新社聲明中說，珊瑚公主號上共有1898人，包括1020名賓客和878名船員。

公主遊輪公司聲明說，目前為止有7名乘客和5名船員確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），並說「珊瑚公主號正前往勞德岱堡（Fort Lauderdale），估計4月4日抵達」。

「今日美國報」（USA Today）報導，目前不清楚公主遊輪公司是否獲准停靠佛州。

荷美航運公司（Holland America Line）的郵輪桑達姆號（Zaandam）和鹿特丹號（Rotterdam）也陸續停泊勞德岱堡，這兩艘船上有233人通報出現類流感症狀。

公主遊輪公司旗下的鑽石公主號（Diamond Princess）和至尊公主號（Grand Princess）先前曾發生重大疫情，分別停靠日本橫濱和美國加州奧克蘭。紅寶石公主號（Ruby Princess）也爆出確診案例，預定本週末再度停靠澳洲雪梨。

桑達姆號結束海上漂泊命運 泊靠佛州港口

桑達姆號郵輪因爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，船上百餘名乘客和船員生病，在多個南美洲港口吃閉門羹，今天終於泊靠在佛羅里達州的港口，結束海上漂泊的命運。

荷美航運公司（Holland America Line）旗下的桑達姆號郵輪（Zaandam）已經泊靠在勞德岱堡（Fort Lauderdale）的艾格來港（Port Everglades），姊妹郵輪鹿特丹號（Rotterdam）也在不遠處。

隨著船上乘客的安危令人日益關切，對於是否應該准許這兩艘郵輪進入佛州，以及如何讓郵輪安全泊靠和乘客入境的問題，經過多日冗長磋商後，這兩艘郵輪終於抵達佛州。

法新社報導，桑達姆號上已有4人死亡，死因迄今未透露。

荷美航運總裁艾希佛德（Orlando Ashford）說：「我們很高興能讓我們的賓客返家，並協助一些亟需額外醫療服務的賓客。這些旅客有可能是我們自己或我們的家人，在旅程中意外遭逢這波全球關閉邊界的措施，這些變化在短短幾天內發生，沒有任何事前警告。」

據報郵輪上共有107名乘客和143名船組員在航程中出現類流感症狀，不過，當中不少人已康復。

官員表示，有13名乘客和1名船員共14人將被送到佛州一所醫院。

共和黨籍的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）表示：「我們有一所醫院可以接受部分重症病人。他們有能力處理。」

總計1250名乘客和1186名船組員被困在桑達姆號和上週載滿補給物資馳援的鹿特丹號。

多數乘客可望在經過健康檢查確定「身體狀況適合旅行」後，搭乘包機和私家車返家。

荷美航運說，他們將「搭乘消毒過的巴士，盡量減少人與人的接觸，同時必須戴上口罩」。

有45名出現輕症的乘客將待在船上隔離，直到身體康復；約10人需要重症照護，將上岸在當地治療。

美國總統川普表示，他正與英國及加拿大當局合作，將郵輪上的英國籍和加拿大籍乘客送回國。

桑達姆號淪為海上人球的處境受全球關注。事實上，還有數艘郵輪也正尋求准許在佛州艾格來港泊靠。

公主遊輪公司（Princess Cruises ）宣布旗下的珊瑚公主號（Coral Princess）已要求通關，將在4日左右抵達佛州，船上12人確診感染2019冠狀病毒疾病。

桑達姆號3月7日從阿根廷首都布宜諾斯艾利斯出發，原定21日抵達目的地智利，但因疫情改變航線。

桑達姆號停留巴拿馬外海時，幾經協商，終於和姊妹郵輪「鹿特丹號」獲准穿越巴拿馬運河，駛往佛州。

53歲的律師戴賓荷（Rick De Pinho）和妻子，以及部分其他乘客因健康狀況良好而被移至鹿特丹號。

戴賓荷在郵輪泊靠佛州後，開心地告訴法新社：「回來真好」。