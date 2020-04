告急！紐約州確診超越陸 呼吸器6日內用盡

新冠病毒疫情在美持續惡化,截至3日全美已逾24萬人確診、近6千死,其中紐約州更是疫情重災區,不僅創下單日新增432死的新高,州長古莫更警告,若按照當前消耗速度,重症患者亟需的呼吸器庫存估計6天內就會用光,並表示要等到呼吸機從加速趕工的生產線出來時已太遲,現正調度醫院內閒置的呼吸器,並加速訂購。

據路透社報導,古莫(Andrew Cuomo)在疫情簡報上表示,確診病例達9萬2381例,連兩天增幅保持在10%,累計2373人死亡、日增22%,數量佔超過全美1/3,而重症患者亟需的呼吸器全州庫僅存2200台,但每天新增約350人急需,如此6日左右呼吸機將全數用盡。

古莫表示,紐約州正尋求向主要的大陸製造商訂購呼吸器,也訂購了3台雙水平氣道正壓通氣(BiPAP)並改裝成呼吸器,並強調「有信心向各位保證,政府已嘗試一切可能、每一種可能的想法與措施」。

古莫也承認,他已對聯邦政府支援紐約州打擊這場大流行失去信心,「只能假設一切靠自己」。他也表示,紐約州也在多地搭建臨時醫院,並計劃將閒置的學校宿舍與飯店房間改裝成病房,而本地已有8.5萬名醫療專業人員擔任志工,外州也有2.1萬名醫護人員赴紐約支援,「當需要幫助時,我永遠不會忘記來自全國幫助紐約人的人們」。

(中時電子報 馮英志)