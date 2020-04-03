告急！紐約州確診超越陸 呼吸器6日內用盡

新冠病毒疫情在美持續惡化，截至3日全美已逾24萬人確診、近6千死，其中紐約州更是疫情重災區，不僅創下單日新增432死的新高，州長古莫更警告，若按照當前消耗速度，重症患者亟需的呼吸器庫存估計6天內就會用光，並表示要等到呼吸機從加速趕工的生產線出來時已太遲，現正調度醫院內閒置的呼吸器，並加速訂購。

據路透社報導，古莫（Andrew Cuomo）在疫情簡報上表示，確診病例達9萬2381例，連兩天增幅保持在10%，累計2373人死亡、日增22%，數量佔超過全美1/3，而重症患者亟需的呼吸器全州庫僅存2200台，但每天新增約350人急需，如此6日左右呼吸機將全數用盡。

古莫表示，紐約州正尋求向主要的大陸製造商訂購呼吸器，也訂購了3台雙水平氣道正壓通氣（BiPAP）並改裝成呼吸器，並強調「有信心向各位保證，政府已嘗試一切可能、每一種可能的想法與措施」。

古莫也承認，他已對聯邦政府支援紐約州打擊這場大流行失去信心，「只能假設一切靠自己」。他也表示，紐約州也在多地搭建臨時醫院，並計劃將閒置的學校宿舍與飯店房間改裝成病房，而本地已有8.5萬名醫療專業人員擔任志工，外州也有2.1萬名醫護人員赴紐約支援，「當需要幫助時，我永遠不會忘記來自全國幫助紐約人的人們」。

文章來源：New York has enough ventilators to last six days: governor

文章來源：N.Y. has just six days of ventilators as 432 New Yorkers die of coronavirus and cases rise over 92,000: Cuomo

（中時電子報 馮英志）