恐怖未爆彈 這國百萬人貧民窟染疫死亡

全球人口第二大國印度近日疫情快速發展，令專家十分擔憂，雖然目前印度全國只有2000例確診，但2日有百萬居民聚集的孟買達拉維傳出2例確診，其中一例已死亡。孟買當局已隔離死者的8名家人，並封鎖了他們所居住的區域，追查死者接觸足跡，包括他每天都會去的當地一座清真寺。而一旦疫情在此擴散，將使這個貧民窟成為全球最大的疫情未爆彈。

據《印度斯坦時報》報導，在印度最大、也被稱為亞洲最大的孟買達拉維(Dharavi)貧民窟已經出現兩例新冠肺炎感染者，其中1人已不治身亡。這名56歲死者沒有外地旅行史，兩天前進行病毒檢測呈陽性反應，但當地衛生部門未正式確認其死因。

報導說，孟買當局已隔離死者的8名家人並準進行病毒檢測，官員追查其接觸足跡時發現，死者去世前每天都會到住家附近一座賈馬清真寺( Jama Masjid )。死者所居住的區域已遭當局下令封鎖，包括8座建築，內有308個單位和91家商店，居民不得離開該區域，當局將提供食物與生活必需品。

孟買官員指出，已隔離許多高危險接觸者，但此地人口極為稠密，是疫情快速爆發的高度敏感區域，因此立即下令封鎖。

達拉維是印度大城孟買的貧民窟，地面積為約1.7平方公里，目前有超過百萬居民，是全世界上最大的貧民窟之一。它曾是孟買最大的貧民窟，但是2011年後，孟買已另有4個貧民窟的人口規模暴增超過達拉維。

達拉維貧民窟除了無下水道導致下雨街道就淹水的問題之外，最嚴重的衛生問題當地沒有足夠的公用廁所，平均1500人左右才有一間廁所，一旦下雨就排泄物與髒水橫流。當地官員表示，一旦出現新冠病毒疫情，後果將難以想像。

（中時電子報 盧伯華）