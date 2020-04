經濟得犧牲！蓋茲：美要贏新冠 還缺3步驟

曾在2015年就疾呼各國領袖制定計畫因應傳染病大流行的微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates),31日再次對美國政府公開喊話,指出美國要打敗新冠病毒,還有3步可做,包含全美應該統一封鎖、聯邦政府應該進行更多病毒檢測,以及應該基於科學數據,發展治療方法及疫苗。

綜合美媒「財經內幕」(Business Insider)、香港東網報導,因應新冠肺炎疫情,比爾蓋茲3月31日在《華盛頓郵報》(Washington Post)撰文,對美國政府提出3點計畫。

蓋茲文章開頭就指出,「美國已經錯失了領先新冠病毒的機會」,但是機會之窗尚未關閉,仍舊能做出重要決定,這些選擇關乎著美國的確診人數何時會趨緩、美國的經濟活動還需要停擺多久,以及多少美國人還需要埋葬那些因為新冠肺炎喪命的親人。

蓋茲說,在和各方專家及領導人諮詢後,美國要抑制疫情,就必須執行3步驟。

第一,全美各地必須統一關閉(shut down)。他說,部分州及郡仍沒有完全封城,這將演變成災難,因為病毒能隨著人跨越邊界,他說美國領導人必須清楚意識到,關閉任何一個地方就代表所有地方都關閉,一直到全美確診人數下降,這個過程可能需要花上10周或是更多,沒有人能夠繼續進行生產活動。

在執行這項措施上一旦有任何猶豫,就會加劇經濟痛苦,增加病毒重新席捲而來的機率,並且導致更多人死亡。換句話說,比爾蓋茲坦言,要抑制疫情,就必須犧牲經濟。

第二,他建議聯邦政府加強病毒檢驗,進行更多檢測,例如學習紐約擴大每日篩檢量能,或者發展讓民眾自行取得檢體樣本的方法。

比爾蓋茲指出,短時間內,病毒檢驗需求將會超過政府量能,因此他認為應該確立採檢的優先順序,第一順位名單應該是醫護及第一線人員,其次是出現症狀且有可能變成重症的人士,以及周遭接觸人員。

第三,美國應該要根據科學數據來發展治療方式及疫苗。他說,在科學家全力研發治療方式及疫苗之際,政府同時間可以協助打擊謠言、阻止恐慌式囤貨潮。

比爾蓋茲指出,要打敗新冠病毒,美國絕對需要疫苗,但是研發出疫苗只代表贏了半場,要守護全美國人及全世界人民,美國必須生產數十億劑疫苗,他建議政府可以從現在開始建造生產疫苗的設備。

比爾蓋茲總結,美國要贏得這場新冠之戰,還有很長的路要走,但他仍相信,如果現在做了正確決定,導入科學、數據以及醫學專家的經驗,美國仍可拯救生命,並且讓國家恢復正常運作。

文章來源:Bill Gates: Here’s how to make up for lost time on covid-19

文章來源:Bill Gates lays out three-point plan for US on brink of coronavirus catastrophe

文章來源:必須犧牲經濟!蓋茨:要控制疫情 只有3步可做

(中時電子報 吳映璠)