油價飆緩解失業新高利空 道瓊勁彈469點

能源股撐盤 美股止跌道瓊指數勁揚469點

沙烏地阿拉伯與俄羅斯油價戰顯現緩和跡象，國際油價飆漲逾21%，創史上最大漲幅。美股在能源股拉抬下收紅，道瓊指數勁揚469點，挺住初申失業給付人數再破紀錄的利空。

美國總統川普今天在推特發文，暗示沙烏地阿拉伯與俄羅斯可能減少產油。投資人看好兩國終結油價戰，帶動紐約西德州中級原油（WTI）與倫敦布倫特油價分別飆漲24.7%、21%，拉抬能源股表現，也為前兩天都收黑的美股帶來支撐。

美股全天走勢起伏不定，道瓊工業指數早盤一度跌逾200點，尾盤買氣加溫，終場勁揚469.93點，漲幅2.24%，收在21413.44點。標準普爾500指數上漲56.4點，漲幅2.28%，收在2526.9點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲126.73點，漲幅1.72%，收在7487.31點。

標普500指數能源類股飆漲9.1%，表現在11大類股中一馬當先。雪佛龍（Chevron）與埃克森美孚（Exxon Mobil）股價分別大漲11%、7.7%；西方石油公司（Occidental Petroleum）漲幅達18.9%，為標普500指數表現最棒的個股。

科技類股整體漲幅達2.3%。蘋果公司（Apple）股價上漲1.7%，微軟（Microsoft）與Google母公司Alphabet漲幅分別達2.1%、1.4%。

費城半導體指數勁揚3.28%。輝達（NVIDIA）與英特爾（Intel）分別猛漲5.1%、4.8%，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚3.5%。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重創全球經濟、削弱能源需求，加上沙烏地阿拉伯與俄羅斯3月因減產談不攏而發動油價戰，導致國際油價單月暴跌逾一半，能源股備受打擊，進而拖累美股近期表現。

美股2月創歷史新高後迅速崩落，3大指數相繼終結長達11年的多頭行情，陷入史上罕見的劇烈震盪。道瓊指數今年首季大跌23.2%，創1987年以來最糟單季表現，昨天重挫973點，第2季出師不利。

川普今天推文寫道沙烏地阿拉伯與俄羅斯最多可能減產1500萬桶，油市回穩燃起希望。但川普未詳述減產細節，沙國要求其他產油國跟進才考慮減產，克里姆林宮也打臉川普、否認曾與沙國溝通，油市前景仍充滿變數。

此外，全美武漢肺炎疫情持續升溫，多數地區要求民眾盡可能待在家、非民生必需商家暫時停業，經濟大規模停擺。最新數據顯示，美國就業市場短時間內蒙受重大衝擊。

美國勞工部於美股開盤前公布，截至3月28日當週，全美664.8萬人初次申請失業給付，較前一週330萬人倍增，連兩週創近代最糟紀錄，直逼2008年金融海嘯爆發後經濟衰退期累積多月才達到的失業水準。由於經濟短期內難以恢復正常，美國未來幾週恐怕會有更多民眾申請失業給付。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球武漢肺炎確診病例已突破100萬大關，美國占23.6萬例，高居全球首位。白宮防疫專家估計，即使持續推行保持社交距離的防疫方針，武漢肺炎仍可能在美國奪走10萬到24萬條人命。

能源股助攻 歐股收漲

國際油價大漲，能源類股強拉尾盤協助歐洲股市今天收高，不過美國上週664萬人初次申請失業給付，是前一週330萬人的兩倍，更明確顯示武漢肺炎對經濟的衝擊，投資人依舊信心脆弱。

英國倫敦FTSE 100指數上漲25.65點，漲幅0.47%，收在5480.22點。

德國法蘭克福DAX 30指數上漲26.07點，漲幅0.27%，收在9570.82點。

巴黎CAC 40指數上漲13.72點，漲幅0.33%，收在4220.96點。