新冠疫情惡化 全球確診破百萬 死亡破5萬

新冠肺炎疫情肆虐全球,根據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計,隨著歐美疫情肆虐,全球新冠肺炎確診人數今天正式突破百萬人,台灣時間今天清晨4點15分為止,全球確診1百萬2159人,全球新冠病故人數也突破5萬,來到5萬1485人。

根據美國約翰霍普金斯大學官網,美國是全球確診個案最多的國家,已確診23萬6339人,其次是義大利11萬5242人,西班牙及德國分別以11萬0238及8萬4600人緊隨其後,中國大陸8萬2432人,名列第5。

新冠死亡人數統計,義大利1萬3915人排名第一,其次依序為:西班牙1萬0096人、美國5648人、法國4514人、中國大陸3322人。

美國新冠疫情嚴峻,美國副總統彭斯更稱,美國的疫情走勢將與重災區義大利類似。川普政府正準備面對大量平民死亡局面,五角大廈已著手籌備10萬個軍用屍袋供死者之用。

文章來源:Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)

(中時電子報 高德順)