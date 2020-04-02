美初領失業救濟破表 高達665萬人

美國勞工部周四公布上周（迄3月28日止當周）初領失業救濟金人數，經季調後倍增至665萬人再創歷史新高，較市場預估310萬人更嚴重，且短短2周請領合計逼近1,000萬人，顯示就業市場出現跳水崩跌危機。受此利空打擊，道瓊期指漲勢瞬間縮窄，美股三大指數早盤大幅震盪。

前周（迄3月21日止當周）往上修正後為334萬人，原先公布328萬人。美國3月最後兩周初領人數合計近1,000萬，亦是歷史新高。

新冠肺炎疫情大爆發後，美國政府實施嚴格封鎖防疫措施，無數企業被迫關門或縮短營業時間，讓經濟活動急速萎縮，導致失業人數快速飆升。

上周全美各州未經季調初領人數，以加州和紐約州增加最多，前者69萬2,394人，後者28萬6,404人。

儘管上周全美初領失業救濟人數再創新高，但外界認為上周的數字仍被低估，因為像紐約州、紐澤西、加州等州政府仍無法處理數量龐大的申請初領案件。

主要是過去數年來初領人數維持低檔水準，不少州政府沒有為此增加人手，也沒有更新電腦系統，當初領人數突然暴增後，即超過其處理能力而無法呈現目前申請初領的實際人數。

CNBC報導，嘉信理財首席投資策略師桑達斯（Liz Ann Sonders）以此認為實際情況可能更加惡劣。

外界認為疫情對就業市場的打擊，較美國經濟2007年底到2009年中之間陷入大衰退時的情況更嚴重。

大衰退期間美國就業市場總共減少860萬個工作機會。但專家預期在疫情衝擊下，未來幾個月內失業人數可能高達2,500萬人或以上。聖路易聯邦準備銀行3月底甚至預測4,700萬人失業，失業率達32.1％。

此外，商務部公布2月貿易赤字，經季調後從1月往上修正後的455億美元，下降逾12％至399億美元符合市場預期。