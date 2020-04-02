Fed鬆綁資本規定 鼓勵銀行放貸支撐美債

美國聯準會（Fed）1日宣布鬆綁「補充槓桿率」（supplementary leverage ratio）的資本規定，俾鼓勵大型銀行持續放貸。分析師認為，Fed此舉另一個用意是支撐美國公債市場。

聯準會2013年推出的「補充槓桿率」規定，要求美國大型銀行持有的吸收損失資本，至少得占他們總資產的3％。

但新規定將這些銀行存於Fed的國庫券與存款準備金排除在外，時間為期一年，直到2021年3月31日止。

Fed表示，這項規定的鬆綁，意味銀行能夠擴大資產負債表、持續放貸，同時也有助於減輕美債市場動盪壓力。

Fed公開市場操作小組前主管費雪（Peter Fisher）表示：「這項資本規定過去令銀行綁手綁腳，但鬆綁後能讓他們更容易放貸。」

TD證券公司全球利率策略部門負責人米斯拉（Priya Misra）指出，當美國公債價格大跌時，新規定可能促使這些銀行購買國庫券，協助穩定這個全球最大債市正常運作。

米斯拉認為此事茲事體大，因為市場如今不必僅仰賴Fed令美債市場回歸正常，而大型銀行也能扮演一定角色。

新冠肺炎疫情全球大流行，導致金融市場大幅震盪，美國規模18兆美元的公債市場3月時壓力湧現，按照Fed說法是「流動性迅速惡化」。Fed此時鬆綁資本規定，目的也在於為美債市場帶來支持。

Fed表示：「補充槓桿率規定的改變，可望減緩該限制帶來的衝擊，同時讓有助於企業支持美國經濟。」

事實上，Fed近幾周以來推出一系列救市措施，試圖穩定金融市場並降低新冠肺炎疫情帶來經濟衝擊，包括無上限的大規模購債，以及購買追蹤企業債市場的ETF（指數股票型基金）等。