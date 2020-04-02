沙俄僵局有解 油價飆漲逾四成

由於美國總統川普樂觀表示，沙烏地阿拉伯與俄羅斯的僵局有望解決，預料不久後達成協議以終止價格戰，此話一出，帶動國際油價周四漲逾四成，扭轉前一日重跌頹勢。

布蘭特期油暴漲43％，每桶報34.95美元，紐約期油大漲33％，報26.94美元。

此前一日油價重挫，因最新資料顯示，截至3月27日為止該周，美國原油庫存大增1,380萬桶，不但是連續十周增加，也創下2016年以來最高單周紀錄，當日布蘭特油價跌落6.1％作收。

川普周三指出，他近日曾與俄羅斯和沙烏地阿拉伯的領導人通話，相信「幾天後」會達成終結價格戰的協議。

先前因以沙國為首的石油輸出國家組織（OPEC）和俄羅斯減產談判破裂，沙國一怒之下採取自由增產策略，並大砍原油售價爭取市占率，油價因此一路崩跌至2002年以來的18年低點。

川普在白宮記者會透露：「我認為他們未來幾天會有結果…兩方都知道他們必須如此。」至於川普為何對於沙俄達成協議這麼有信心，他則未透露更多細節。

川普另提及自己將與美國產油商高層會面，討論協助該產業因應油價崩盤的措施，「我們不想失去我們很棒的石油公司」。

沙國周三將產能調高至最高，日產量突破1,200萬桶。知悉沙國人士透露，這個全球最大石油出口國也期盼達成協議，但堅持俄羅斯在內的所有產油國皆須參與減產。

AxiCorp首席市場策略師英尼斯（Stephen Innes）表示：「川普總統承認油市問題很重要，也透露自己曾與普丁和沙爾曼談過這議題，不過到目前為止，產油國間未見任何明顯和解動作」。但他認為，干預或是某種型式的全球協議，皆有利於支撐油價。

不過也有分析師指出，有鑑於全球下達封城和旅遊禁令，導致石油需求衰退如此嚴重，即便產油大國減少供給量，對市場的幫助可能有限。