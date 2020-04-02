西班牙肺炎死亡數破萬 單日950死創新高

西班牙政府表示，境內過去24小時新增950起新冠肺炎死亡病例，創單日新高紀錄，累計死亡突破1萬例，確診數則飆破11萬大關。

法新社報導，西班牙是全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）死亡病例第2多國家，僅次於義大利。西班牙衛生部公布的數據顯示，儘管確診和死亡病例增速持續下降，境內目前仍有1萬3人死於新冠肺炎，確診達11萬238例。

西班牙今天感染病例增幅7.9%，低於昨天的增幅8.2%以及上周初的逾25%；單日死亡病例增幅降至10.5%，與昨天的增幅10.6%幾乎一致，低於一周前的27%。

西班牙衛生部長伊拉（Salvador Illa）說，「數據顯示，疫情曲線趨於穩定」，且疫情已進入「緩和」階段。

但官員警告，即使疫情正達到高峰，重症照護系統也將再承壓一周或更長時間，醫院可能在本周末或下周初達到危機點。

首都馬德里仍是西班牙的重災區，累計4,175起死亡病例，以及超過3萬2,000例確診，讓當地醫院不堪負荷，停屍間屍滿為患。

（中央社）

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