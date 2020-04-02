石油大戰有解 道瓊期漲450點

美國周三（1日）公布有「小非農」之稱的美國ADP就業人數，3月減少2.7萬人，前值增加18.3萬人，創下2010年10月來新低，由於數據統計至3月中旬，美國新冠肺炎疫情是在下旬急轉直下，恐怕實際情況更差，道瓊指數終場重挫近千點。不過，隨著投資人平復恐慌情緒，加上石油大戰有望平息，道瓊期周四一度大漲逾450點。

美國總統川普周二晚間表示，美國面對疫情將陷入「非常、非常痛苦的2個禮拜」，預計美國將有10萬至24萬人死於新冠肺炎疫情，導致美股1日走勢重挫近千點。不過，川普表示已經致電沙、俄國兩國領導人，願意居中協調這場石油大戰，帶動國際油價一度大漲10％，布蘭特原油價格目前上漲2.22美元、暫收26.96美元/桶。

截至台北時間2日下午4點30分，道瓊期指上漲442.5點或2.13％、暫收21,182.5點；標普500指數期貨上漲51.12點或2.09％、暫收2,499.12點；那斯達克100指數期貨上漲146.87點或1.97％、暫收7,585.62點。

美國上周初領失業金暴增328萬人，創歷史新高，然而，有經濟學家悲觀分析，認為本周初領失業金人數經季調後，恐達350萬人，最高估值甚至達525萬人。穆迪分析公司最新報告認為，美國3月總失業人口將達到1,000萬人至1,500萬人，本周五即將公布的非農報告恐怕不妙。

（中時電子報 呂承哲）

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