美國總統川普把2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情喻為戰爭，這場戰役最終美國病死人數，恐比美國參戰的越戰、韓戰還多，直逼美國在第一次世界大戰陣亡人數。

美國媒體CNBC報導，白宮昨天發布的預估值顯示，俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病，有機會成為當前美國第三大死因，僅次於心臟疾病和癌症。

美國官員估計，就算把擴大社交距離、企業暫停營業等緩減措施考慮在內，疫情今年仍將奪走10萬至24萬美國人的性命。

川普昨天在白宮簡報上說：「這將是如同地獄般糟糕的兩週。」他這麼說，是因為官員表示相關病例會在這個時間範圍暴增。

截至今天，美國境內確診病例突破20萬大關，超過5000人病死。

美國疫情死亡人數預估值低標落在10萬，光是這個數字就高於美國在越戰戰場內外犧牲的9萬多人，且是美國在韓戰死亡人數的兩倍左右。

美國在第一次世界大戰陣亡人數，也不過11萬6516人。

如果今年疫情最終導致高標24萬人病死，數字就幾乎是美國南北戰爭犧牲人數的一半；19世紀的4年南北戰爭是美國死亡人數最多的一場戰爭。

若死亡人數真達預估高標，這場疫情就將擠下「意外死亡」，成為美國第3大死因，也比中風和阿茲海默症（Alzheimer’s disease）更致命。即便是低標10萬人，也已超越糖尿病、流感、自殺、服藥過量、致命車禍造成的死亡人數。

美國冠狀病毒工作小組協調員柏克斯（Deborah Birx）本週稍早告訴國家廣播公司「今日」（TODAY）節目，就算「我們近乎完美的」執行各項緩減和治療措施，恐仍將看到20萬起死亡病例。

川普昨天的恐怖警示，迥異於他兩個月前的樂觀態度。他1月接受CNBC專訪時，當被問及是否關切這場爆發起源於中國的疫情成為大流行時，還回答「一點也不擔心。」

他當時在瑞士達佛斯（Davos）世界經濟論壇接受訪問時還保證：「安啦。一切都在我們掌握之中。」

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