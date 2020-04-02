川普驚爆1句 沙俄放下屠刀？油價逆天暴彈

美國總統川普周三（1日）表示，沙烏地與俄羅斯未來幾天將達成協議，讓這場石油價格戰休兵。消息一出，奄奄一息的油價出現強勁反彈，紐約原油一度大漲逾10％。

川普在白宮的記者會上說，「我認為他們（沙俄）未來幾天將會解決問題，他們知道該如何做。」川普指出，目前掀起石油大戰對雙方都不利，先前兩國進行很棒對話後，相信很快就會達成協議。

川普最近幾天跟油市兩大巨頭俄國總統普丁和沙國王儲沙爾曼通電話，討論油價問題，居中協調油市價格戰。川普還說，如有必要，「他會適時加入沙、俄一起討論」。

但川普恐怕是熱臉貼冷屁股，克里姆林宮1日表示，沙俄雙方目前尚未就油市問題安排會談，而普丁也不打算跟沙國領導人通話。看來雙方態度仍未見放軟跡象。

沙國強調，唯有主要產油國都協議減產的條件下，才會停止在油市「大灌油」。沙國官員受訪坦承，沙烏地阿美石油公司（Saudu Aramco）4月起日產能已經突破1,200萬桶高，不僅創下新高，而且還在持續擴產。

川普周三表示「沙俄將達成石油協議」後，激勵國際油價盤中一度強彈逾10％，截至台北時間2日17點15分，紐約原油大漲9.52％，暫報22.24美元。

（中時電子報 吳美觀）

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