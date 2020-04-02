新冠肺炎疫情橫掃全球，聯合國報告估計，今年全球經濟將萎縮0.9%。全球最大資產管理公司貝萊德集團則預測，上半年全球經濟將衰減11%，且保守估計流失500萬個工作。

聯合國原先預估，今年全球濟成長為2.5%。

聯合國經濟和社會事務部（U.N. Department of Economic and Social Affairs）今天在最新報告中警告，若各國限制經濟活動的措施延長到今年第3季，再加上財政刺激措施未能提振企業營收與消費者支出，全球經濟產出還將從今年預估水準進一步惡化 。

報告並預警，較富裕已開發國家目前採行的經濟限制措施引發的負面效應，很快將影響到開發中國家。因這些國家的貿易與投資將減少。

貝萊德集團（BlackRock）董事總經理畢薩特（Amer Bisat）今天也預測，疫情衝擊之下，今年上半年全球經濟可能萎縮11%，經濟產出損失達6兆美元。

路透社報導，畢薩特表示：「這代表全球經濟惡化程度將超越2008年金融風暴時期，也會比1918年西班牙流感時更嚴重。」

畢薩特說：「這次情況雖不會像1930年全球大蕭條時期，當時經濟劇烈萎縮程度嚴重更多；但這肯定是我們見過史上第二糟糕的全球經濟衝擊。」

聯合國經濟和社會事務部副秘書長劉振民表示：「有必要緊急祭出大膽政策措施，不只用以遏止疫情與拯救人命，還要保護我們社會上最弱勢階層，使他們不致經濟崩潰，同時維持國家經濟成長與金融穩定。」

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