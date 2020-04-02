二戰以來首次 溫布頓網球賽確定取消

溫布頓網球錦標賽主辦單位全英俱樂部今天表示，原訂6月29日至7月12日舉行的溫網，由新冠肺炎疫情因素確定取消。這是第二次世界大戰以來溫網首度取消。

主辦單位表示，第134屆溫布頓網球錦標賽將於2021年6月28日至7月11日舉行。

全英俱樂部表示，從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情今年1月爆發之後，主辦單位就一直遵從英國政府指示，以大眾健康為優先，持續評估賽事舉辦可行性，是否在6月29日如期舉行，或是延後，但仍在今年夏天舉辦。

全英俱樂部指出，由於舉辦賽事將導致大批人潮聚集，耗費醫療與緊急服務人力，加上此時此刻，不僅英國而是全世界都有各種程度的旅遊禁令，為了上千名工作人員、球童、評審、選手、媒體的安全著想，今年夏天確定無法舉辦賽事。

全英俱樂部表示，經過一系列嚴密評估，管理委員會認為取消賽事是對大眾健康最好的決定。而在現在宣布，而非幾星期之後，也能讓所有參與賽事的各方，包括買票的大眾有最好的安排。民眾可以選擇退票，或是購買2021年度賽事的同一場次。

英國廣播公司（BBC）報導，溫網取消後，今年的草地賽事確定被全數放棄，最快直到7月13日前將不會再有任何職業賽事舉行。原訂5月開打的法網已經延後到9月20日至10月4日舉行。

美網仍計劃8月31日開戰

溫布頓網球錦標賽主辦單位以新冠肺炎疫情為由，宣布取消今年賽事後，美國網球協會今天表示，美國網球公開賽（US Open）會內賽仍計劃於8月31日起在紐約開戰。

法新社報導，在金恩夫人國家網球中心（Billie Jean King National Tennis Center）室內球場將用作2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）臨時醫院之際，美國網球協會（US Tennis Association）表示，將監控這場大流行病，如有必要會更動計畫。

美國網協發布聲明：「目前美國網球協會仍打算如期舉行美國網球公開賽。我們正持續研擬主辦賽事的計畫。」

「美國網球協會正仔細監控2019冠狀病毒疾病大流行快速變化的局勢，替一切可能性做好準備。」

紐約目前仍是美國疫情最嚴重的地區，一些網球場被改造為醫院。路易阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）則變成病患、志工與區域學童的配膳區。

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