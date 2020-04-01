蘋果供應鏈拍胸脯 5G iPhone秋季準時推出

外界原預期可能受新冠肺炎疫情而延後推出的5G版本iPhone，最新傳出很可能如期推出。近日蘋果關鍵供應鏈業者透露，新版旗艦iPhone能準時在秋天問世，反映出大陸蘋果供應體系運作重上軌道，唯要注意的是歐美市場端需求能否提振。

蘋果作為手機巨頭，但至今仍未推出5G手機，許多果粉引頸期盼。不過當前在疫情下，供應鏈和需求端均面臨巨大挑戰，市場開始質疑，蘋果能否準時推出新品，會否在5G手機的戰場中缺席。

財聯社報導，蘋果大陸主力代工廠1日向投資人保證，5G版本iPhone會在2020年秋季推出。而幾家大陸電子產品供應鏈業者也表示，當前企業逐步穩定復工，現在產能基本無虞，但比較擔心日後歐美市場情況會否受疫情影響。

日前路透也曾引述iPhone主要供應鏈廠商高管說法指出，在復工復產推進下，目前業界已經沒有人質疑大陸人力或是原料有短缺問題，5G版本iPhone很可能如期在秋季推出。

此前也有消息傳出，蘋果在疫情期間實施在家上班措施，新產品的研發仍持續推進。

不過該高管同樣表示，5G版本iPhone的量產時間可能會延後，當前市場都在關注疫情快速蔓延的歐洲、美國市場，這些主要市場能否保持相同的消費需求使人質疑。

該報導稱，有iPhone顯示器供應商已經在下調供應的商品數量，並計畫減少越南工廠的人力。而據幾家大陸蘋果代工廠說法，近期包括蘋果等歐美客戶都有掉單情況。