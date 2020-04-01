川普估疫情 全球股市躺槍

全球新冠肺炎疫情持續升溫，美國總統川普甚至坦言，預測全美最多將有24萬人被奪走性命。此一言論再度點燃市場恐慌情緒，摜壓剛創下史上第二大季線跌幅的全球股市，在4月第一個交易日全面大跌。

疫情持續在美延燒，迄今全美已有超過18萬人獲得確診、死亡人數也超過4千人。白宮並警告這次疫情的死亡人數將介於10萬到24萬人。原本期望經濟能在4月復活節逐漸回到正軌的美國總統川普，如今也改口說，美國未來將面臨「非常痛苦的兩周」。

白宮公布的預測報告指出，上述數據還是在政府有強力採取防疫措施下的預估，若無政府強勢防疫作為，死亡人數估計在150到220萬之間。

受到這番悲觀言論影響，美股周三（1日）開盤跳空開低，道瓊工業指數重摔近900點，但隨後跌幅縮減至3.2％，報21,215點，標普500與那斯達克指數也各自下跌3.3％與2.7％。

受到頁岩油開採商Whiting石油聲請破產，中小型股跌勢尤重，羅素2000指數觸及5％的熔斷機制。

同時也是疫情重災區的歐洲，股市同樣一片慘綠，包括英國、德國與法國股市盤中跌幅介於3.6％到4％之間，歐洲Stoxx 600指數也重挫3.2％。

亞洲股市也在這波賣壓中不支倒地，當中又以日本股市跌勢最慘。日經225指數1日狂瀉851.60點，收在18,065.41點，跌幅4.5％。日本銀(央)行稍早公布3月短觀企業調查報告，受疫情重創需求，日本大型製造商信心指數7年來首度降至負值，也讓市場信心再度受挫。

韓國股市收盤重挫3.94％，新加坡股市跌勢相對較輕，終場跌幅為1.68％。

T. Rowe Price亞太多重資產解決方案部門負責人鮑洛克(Thomas Poullaouec)預期，未來幾周股市仍舊震盪劇烈，美歐經濟數據加上企業獲利報告可能都開低，恐怕將使股市再遭重擊。

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