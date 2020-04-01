商品大王羅傑斯：最糟熊市恐未來幾年出現

就在全球股市努力從2008年金融危機以來最大季度跌勢恢復元氣之際，投資名人羅傑斯（Jim Rogers）表示，最糟的熊市（空頭市場）還沒到，恐在未來幾年出現。

彭博（Bloomberg News）報導，羅傑斯控股公司（Rogers Holdings Inc）董事長羅傑斯表示，在市場極度悲觀的氣氛之後，股市當前的反彈走勢可能會持續一段時間，但另一波股災不遠。

這是因為疫情造成三重打擊，即是經濟傷害、高負債水平和低利率，一旦利率攀升將讓經濟受創。

羅傑斯接受電話訪問說：「我預期未來幾年中，我們將經歷一生中最糟糕的熊市。」

股市今年第1季重挫，各界憂心經濟勢必會出現衰退的疑慮籠罩整個金融市場。

即使全球政府砸下數兆美元振興經濟，各國央行採取緊急降息措施，全球新興和已開發國家股市仍創下2008年以來最糟季度表現。

這並不是羅傑斯頭一回發表這類空頭看法。羅傑斯曾於2018年表示，熊市已經不遠。羅傑斯在1970年代和索羅斯（George Soros）共同創立量子基金（Quantum Fund）。

羅傑斯說，疫情對經濟造成的衝擊不會很快結束，因為已經造成很大破壞，且導致了大量債務。

羅傑斯對近期資金逃往高品質資產的趨勢不感意外，他認為這是市場面臨壓力時屢試不爽的作法。

「縱觀歷史，這點毫無疑問，當你身處熊市，低負債的企業是投資人的最愛，因為他們不必擔心會破產。」

羅傑斯指出，除非高度槓桿融資，否則市占率高的企業往往能全身而退。

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