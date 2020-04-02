美股還會下波暴殺？ 新債王大膽預言

美股經歷史上最糟糕的第一季度，但美股也從3月中旬的低點拉回近20%，未來是否會止跌反彈，或因疫情持續擴大再度探底，有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach)表示，新冠肺炎疫情恐怕會在4月引發新一波的拋售潮。

據CNBC報導，岡拉克在周二受訪時提到，美股在3月重旬觸及低點，但他認為4月將面臨另一波美股拋售潮，等到跌破3月底點後，市場將出現更穩定且持久的底部。

岡拉克提到，目前美股拋售潮與1929 年、2000 年和 2007 年相比，1929 年這次的拋售潮持續將近1年，然後經濟再度惡化，目前非常不看好美國經濟會出現V型反彈，也就是今年GDP在第二季急速墜落，並在第三季出現快速回升跡象，今年GDP要不出現GDP負增長，幾乎是不可能。

美國總統川普也在周二記者會上坦承，抑制疫情是目前最重要的事情，要求美國人做防疫準備，並延長社交距離限制至4月底，美國也將面臨相當痛苦的2周，預計美國死亡人數將達到24萬人。

美國非農報告、GDP、工業產出、進出口額等經濟數據將陸續出爐，由於疫情在全美迅速爆發，高盛下修原本預測，認為美國第一季GDP將下滑9%，第二季更萎縮34%，這代表美國經濟將迎來二戰以來最蕭條時期。但市場人士認為，這將讓美股底部越來越清晰，利空出盡加上疫情能獲得控制，美國經濟也能擺脫頹勢，所以高盛預測美國經濟將在第三季反彈19%，但若依照岡拉克推測，恐怕還得延遲一段時間，美國經濟才會觸底反彈。

文章來源：新浪財經

(中時電子報 呂承哲)