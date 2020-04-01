今（4/1）日國際財經新聞重點摘要：

1.看好還能漲6成 特斯拉逆勢勁揚4.36％

特斯拉周二股價上漲4.36%，收在524美元，盤中一度漲逾8%。報導指出，特斯拉逆勢走高，可能是受惠於JMP證券分析師Joseph Osha重申其「優於大盤」的股票評級。

周二道瓊指數收跌1.84%，標普500指數跌1.6%，那斯達克指數跌0.95%。

基於新冠肺炎可能造成的衝擊，該分析師周二將特斯拉12個月目標價由1,060美元大砍至840美元，但仍維持其「優於大盤」的股票評級不變。且840美元目標價，代表特斯拉股價還有約60%的上漲空間。Osha將特斯拉今年電動車總產量預測調降9萬輛，但維持2021年的產量與交車預測不變。

特斯拉估將在一周內公布今年首季的電動車交車數量。雖然新冠肺炎大流行直接影響其上海與美國汽車組裝廠的運作，但特斯拉至今尚未撤回先前公布的預測，即2020年全年交車量可輕鬆突破50萬輛。

根據CNBC取得的內部通知，特斯拉在內華達州的Gigafactory超級電池廠一名員工確診感染新冠狀病毒。其合作夥伴Panasonic在3月20日宣布，在該超級工廠的業務將降低至最低基本運作，並將暫停在該廠的電池生廠兩周，以及停工期間將提供員工2周的額外有薪假。特斯拉的部分則仍維持全面運轉，但一周後於3月26日通知地方政府，擬將該超級工廠的員工人數減少約75%。（時報資訊 柯婉琇）

2.新冠肺炎大流行 標普：今年全球經濟成長近停滯

標普全球評級公司（S&P Global Ratings）預測，隨著新冠肺炎大流行這場公衛危機使全球經濟陷入風暴，以及主要市場相繼實施舉國封鎖措施，全球經濟恐被推往零成長。

標普周二出具最新分析報告指出，基於新冠狀病毒大流行對經濟活動與金融市場持續造成非比尋常的衝擊，將2020年全球經濟成長預測下修至僅0.4%，但看好2021年將反彈至4.9%。報告中指出，經濟活動的下滑將非常劇烈。

今年全球僅成長0.4%的悲慘預測，將創下1982年經濟崩盤以來的新低水準，當年的全球成長率為0.43%，是1929～1933年「經濟大蕭條」（Great Depression）之後最低迷的經濟情勢。

在新冠肺炎疫情演變為全球大流行之前，標普預估今年全球經濟成長率為3.3%。

大幅下修美國與歐洲經濟成長預測，是標普調降全球成長預測的主要原因。標普預期今年美國與歐洲經濟將分別萎縮1.3%與2%。標普預期美國明年成長率反彈至3.2%。此外，標普表示中國去年經濟成長6.1%，已創下30年新低，而今年的成長率恐將僅剩3%。（時報資訊 柯婉琇）

3.國務院：美駐印尼與剛果2外使館 當地雇員染疫身亡

美國國務院今天表示，美國駐印尼和剛果民主共和國的使團有兩名當地雇員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病故，是國務院首度有人員在這波疫情中殉職。

國務院發言人表示，過世的兩名員工分別任職於美國駐雅加達大使館和美國駐金夏沙大使館。

國務院發言人說：「目前為止，國務院國內外各單位尚未通報有美籍人員因2019冠狀病毒疾病喪生。」

據路透社統計，武漢肺炎迄今造成全球超過3萬8800人身亡，近80萬人確診感染。這波疫情顛覆民眾正常生活，造成學校停課，產業活動停滯，全球各地相繼傳出裁員。

上週，民主剛果總統為遏止疫情而關閉邊境，並宣布進入緊急狀態，截至3月24日，當地有超過40人染病，3人死亡。

全球人口第4高的印尼從本月初還零確診，目前已增至1528起確診，136人病故。

美國國務院醫務局副首席營運醫官華特斯（William Walters）昨天在簡報會上告訴記者，國務院目前海外有75起確診病例，5名當地雇員住院，國內9州有30起確診病例。

在美國，2019冠狀病毒疾病已奪走3700多條性命、18萬4000人確診，今天新增確診病例達2萬1000起。（中央社）

4.汽車產業投入抗疫 美法車商生產呼吸器

全球汽車製造業為醫療產業投入自身的專業技能和人力，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發之際，為生產機械呼吸器做準備。

美國汽車製造商通用汽車公司（General Motors）和福特汽車公司（Ford），以及法國製車商寶獅雪鐵龍集團（PSA）和雷諾集團（Renault），還有一級方程式賽車（Formula 1）的工程師相繼加入生產行列，因應因為全球武漢肺炎疫情而大規模短缺的呼吸器。

當前緊急動員汽車製造廠，改為生產呼吸器的情況，難免被拿來與二戰期間相比較，當時汽車製造廠被用來生產坦克車和戰鬥機。

但有些專家表示，目前的情況是要生產重症加護病人所用的呼吸器，這將需要不同的技術和生產程序，有別於汽車製造廠一般所看到的。

美國總統川普為了對抗日益增加的確診數，將此刻比擬為戰時經濟，合理化他籲請汽車工業協助的情況。他最終動用1950年代所制定有關國防生產的法律，迫使通用汽車旗下的一間工廠生產呼吸器。

同時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天宣布，汽車製造集團寶獅雪鐵龍集團和汽車零件製造商法雷奧集團（Valeo）將聯手「在5月中前，生產1萬台呼吸器」。

賓士（Mercedes-Benz）要求旗下一級方程式賽車團隊生產侵入性較低的呼吸儀器，以保留一般呼吸器給重症患者。他們表示，6個其他總部位於英國的一級方程式賽車團隊允諾協助，他們一天能生產約1000台呼吸器。（中央社）

5.紐約疫情籠罩生活變調 州長胞弟CNN主播也確診

美國染疫死亡人數今天首度超越中國，僅紐約一地就有約1000人喪生，疫情改變了紐約客生活步調。州長古莫的胞弟也傳出確診武漢肺炎，古莫警告州民這一波抗疫之戰要打很久。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙整數據，全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病逝總數3873人，相較之下，中國官方死亡人數為3312人。

●金融首善之都 全美疫情重災區

紐約這個美國的金融首善之都，已成為受創最嚴重的疫區，當局正與時間競賽，要在疫情高峰來臨前加速整備醫療陣容。

在曼哈頓區中央公園（Central Park）已經搭起約12頂帳篷，配備68張病床與10組呼吸器，預料今天稍晚就會有病患開始送進來。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）今天表示，市內醫院量能已擴增至3倍，正全力為未來兩週到三週的疫情高峰期做好準備。

●CNN主播染疫 州長：抗疫之戰還很長

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo ）警告紐約客，這波抗疫將是一場持久戰。他告訴媒體說：「調整自己，也調整自己的預期心理， 就不會每天起床後感到沮喪失望。」

古莫的49歲胞弟克里斯．古莫（Chris Cuomo），為美國有線電視新聞網（CNN）主播，透過推特公布自己近期出現發燒、畏寒和呼吸急促症狀，冠狀病毒檢驗呈陽性反應，目前在住家地下室自主隔離，將持續在家主持節目。

●大城生活變調 喧囂街頭如今悄無人

以往紐約街頭熙來攘往，現在幾乎空無人響，偶爾有人經過，也多戴著口罩，包括工作比以往更辛苦的清潔人員。

市區一家超市經理說，已在收銀檯架起玻璃屏障，以保護收銀人員免受生病顧客感染；同時也豎立保持距離的告示牌。

美國總統川普（Donald Trump）警告，美國前方還將面臨「痛苦的兩週」，並將社交距離規範和禁足令再延長實施30天。

約翰霍普金斯大學統計，美國境內累計18萬8172起確診病例，目前是病例數最高的國家，其次是義大利、西班牙與中國。（中央社）

6.日本大學生旅歐返國3人染疫 波及多處39例確診

日本京都產業大學4名學生3月14日去歐洲5國畢業旅行返國，其中3人回家後確診武漢肺炎。這3人返國後曾各自參加聚會造成2019冠狀病毒擴散，已導致11府縣39例確診。

日本放送協會（NHK）報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球蔓延，日本京都產業大學4名學生去西班牙、法國等歐洲5國畢業旅行於3月14日返回日本。時間剛好落在日本政府要求從歐洲等地返國後要居家隔離2週的措施發布前。

這4人回國後有3人分別回到位於愛媛縣、石川縣、京都市的家，接受病毒篩檢後得知確診武漢肺炎。

其中，住愛媛縣的學生在發病前的3月21日參加在東京市內一場31人出席的社團歡送會，除了這位學生外，目前已知這場聚會有14人確診。歡送會先在餐館舉行第1、2攤的聚餐後，第3攤去唱卡拉OK，參加者當中多人後來確診。

住愛媛縣的學生與在石川縣確診的學生再於3月22日出席一項17人參加的社團交流會，這場聚會後來已知有2人確診。

住京都市的學生19日參加另一場歡送會，結果這場歡送會已知有3人確診。其他確診的京都產業大學學生則是參加在和歌山縣舉行的研討會，一些參與這場研討會的德島縣大學生後來確診。

30日晚上，京都府宣布，京都府井手町公所的3名年紀在20多至30多歲的男職員確診武漢肺炎。這3人於3月23日出席一場在井手町舉辦的交流會，會中有一名京都產業大學確診武漢肺炎的學生參加。

報導指出，當時大學生正放春假，各自返鄉探親，到處走的結果擴大了疫情。京都府政府認為有這麼多人確診，很可能就是群聚感染。

目前已知以京都產業大學學生為主的相關群聚感染疫情，造成京都府、和歌山縣、滋賀縣、石川縣、富山縣、岡山縣、愛媛縣、香川縣、德島縣、兵庫縣及大阪府，共11府縣39人確診。（中央社）