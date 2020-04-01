疫情後來居上 土耳其會變成下一個義大利嗎

土耳其新冠肺炎疫情增長速度驚人，累計病例數「後來居上」，已進入全球前10名。跡象顯示，疫情有達到義大利那種規模的風險，遲未下達全國禁足令的中央政府飽受批評。

「現階段，疾病已經散播到全國各地，因此強制隔離的先機已失。」土耳其醫學會（Turkish Medical Association）3月30日批評當局在防疫上「做得不夠」，鑄成諸多錯誤。

但是總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）同日於內閣會議中定調必須維持生產。他說：「不管在什麼條件、什麼情況下，都要讓輪子繼續轉。」

高外債規模和貨幣貶值是土耳其經濟多年揮之不去的壓力。目前政府債務占國內生產毛額（GDP）比重達35.1%，里拉今年以來貶值約9%，新冠肺炎又在此刻攪局。土耳其央行於3月17日已緊急降息1個百分點因應疫情衝擊。

儘管去年擺脫了衰退，但再度衰退的陰影一直籠罩著艾爾段政府。要先挺住經濟還是盡全力擋住疫情，叫當局兩難。

土耳其已經停飛所有國際航班、限制民眾國內移動、學校停課、關閉酒吧和咖啡廳等絕大部分社交場所、禁止清真寺集體禮拜、暫停職業體育活動。不過當局遲未下令所有人不准出門，只對65歲以上老人和慢性病患者下禁足令。

安卡拉畢爾肯特大學（Bilkent University）國際關係助理教授艾森（Berk Esen）表示，決策高層針對是否全國禁足似乎意見分歧。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）和2019冠狀病毒科學諮詢委員會主張公衛超乎一切，應採取更嚴厲措施，但是另外一派首長認為，打通顛簸經濟的任督二脈才是首要之務。

主要反對黨共和人民黨（CHP）籍的伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）多次要求，若無法「全國禁足」，至少要對擁有將近全國1/5人口的第一大城「封城」。

伊瑪莫魯昨天告訴土耳其Fox頻道：「這城巿如果有15%的人出門，那就是250萬人。由於天氣變暖，民眾是會出門的。儘管他們（指中央政府）不要在全國這麼做（指全民居家隔離），但還是可以宣布封鎖伊斯坦堡啊。」

衛生部昨晚公布，俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診1萬3531例、死亡214例。土耳其於3月11日才通報確診首例，短短3週疫情就「後來居上」，累計確診數躍居全球第10。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）3月30日報導：「土耳其是全球最快達到9217例（土耳其於3月29日的累計通報確診數）的國家，擁有最陡峭的疫情曲線。這個國家可能疫情大爆發，這非常令人引以為憂。」

報導中東新聞的Al-Monitor網站指出，統計預測顯示，土耳其疫情有達到義大利那種規模的風險。

報導引述畢爾肯特大學助理教授艾森指出：「從近日病例數成長之快速來看，除非採取更嚴厲預防措施，否則土耳其可能於接下來10天內陷入災難情境之中。」

他說：「政府拒絕封鎖全國的呼聲，堅持讓人民自主隔離，只對65歲以上公民下達居家隔離令。如果遽增的2019冠狀病毒疾病病例數有其指標意義的話，如此作法徒然助長疫情傳播。」

值得注意的是，政府於3月27日宣布加護病房占床率約達63%。隨確診病例激增，另外37%病床可能於不久之後滿床。屆時，染病的年長者若無法獲得必須的醫療，將徒增風險。

艾森並表示，土耳其的經濟處境其實在爆發新冠肺炎之前便已疲弱，政府現在大概也沒有可以承擔封鎖全國的足夠資源了。

觀光業和出口產業是土耳其經濟命脈。其中，去年有超過4500萬外國觀光客，帶進345億美元觀光收益。當局原本還希望今年更上層樓，但是如此期待現在看來恐怕只會是海市蜃樓了。

同時，不知道還將肆虐多久的這場疫病預期會害許多公司，尤其是中小企業，走上破產或貸款違約的命運，這當然意味著失業率將會飆升。政府接下來恐怕會有傷不完的腦筋了。