美羅斯福號航母逾百人確診 艦長緊急求援

美國羅斯福號航空母艦上有超過百人感染2019冠狀病毒疾病（CODIV-19，武漢肺炎），艦長緊急寫信請求美國海軍提供資源，讓全員下船檢測隔離，避免情況惡化。

艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）在致美國海軍部官員的信上寫道：「這需要政治解決，但這是正確的作為。此刻並非戰時，艦上官兵不需要犧牲。我們現在若不行動，就沒有讓我們最信賴的資產，也就是我們的官兵，受到妥善的照顧。」

克勞齊是加州聖羅沙 （Santa Rosa）人，他這封很不尋常的信函由舊金山紀事報（The San Francisco Chronicle）獨家取得，並且由羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）的資深官員確認。這艘航艦上週起在關島停泊，艦上有4000多名官兵。

克勞齊在這封長達4頁的信件中表示，目前只有一小批感染病毒的人員下船，大多數仍在艦上，而在艦上不可能奉行14天檢疫與保持社交距離的官方指引。克勞齊寫道：「由於軍艦先天上空間有限，我們沒有那麼做。」

克勞齊在信上說：「把美國一艘部署中的航空母艦多數官兵撤離，並將他們隔離兩個星期，像是很不尋常的措施……。」但他要求「儘快」在關島岸上提供「合乎規定的檢疫房舍」給全艦官兵使用。

舊金山紀事報今天報導，羅斯福號3月24日在海上傳出3人感染之後，確診人數急劇攀升，儘管到目前為止，受到感染的人員沒有嚴重症狀，不過資深的軍事官員上週表示，艦上4000多位官兵都需要檢測。

羅斯福號的母港在加州聖地牙哥。

航母染疫形同遭擊沉 專家：給敵人可乘之機

美國羅斯福號航空母艦染疫，停靠關島；財經雜誌「富比世」軍事專家形容，軍艦受到病毒攻擊，削弱戰力，形同「擊沉」，雖未必影響大局，卻給了對手能加以利用的可乘之機。

「富比士」資深專欄作家霍伯（Craig Hooper）針對羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）上百人感染2019冠狀病毒疾病（CODIV-19，武漢肺炎）的情況，撰文呼籲美軍重視疾病對戰力的威脅。

霍伯指出，這次疫情為海軍帶來教訓，必須將疾病管控、公共衛生納入現代海軍戰略一環。

霍伯認為，隨著醫藥技術進步，帶來幾十年相對安全，海軍因此長期低估了傳染病威脅，「儘管疫病無法實際擊沉一艘軍艦，但就算只是爆發流感，也能在一時之間消減任何戰艦的武力」。

因為疫情，羅斯福號必須中止原訂計畫，對艦上官兵篩檢、對艦內空間消毒，戰力都在空轉。霍伯說：「對於大戰略來講，這不是世界末日，但這樣的一時困擾，正是聰明的對手可以拿來利用的時機。」

霍伯批評，海軍能夠利用航母，快速因應傳統戰爭，但是當艦上人員面臨病毒威脅的時候，卻明顯反應不足。羅斯福號3月中旬停靠越南就是不智作法，顯示美軍長期在作戰技能與生醫知識之間的斷裂。

羅斯福號航母不是第一次面對疫情，2002年12月在一次演訓航行裡，超過10%艦上人員染病。

2003年SARS疫情在亞洲爆發，航空母艦卡爾文森號（Carl Vinson）在韓國釜山靠岸，還與韓國軍官舉行宴會；後來新加坡被列為疫區之後，幾艘美國軍艦仍持續在這裡停靠。

霍伯比喻：「就軍事上來說，羅斯福號仍然具作戰能力，但戰略角度而言，病毒實際上已擊沉了這艘造價數十億美元的戰艦。」

霍伯表示，這場疫情對美國海軍具有警惕效果。未來的新疾病或是重新流行的舊疾病，不僅只是傷害榮譽這麼簡單，值得謹記在心的是，一點小病就能最終毀掉整個任務。