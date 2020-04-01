新冠燒 巴西創單日確診和死亡人數最高紀錄

巴西衛生部周二公布2019冠狀病毒疾病最新報告，巴西確診病例已達5717例，較30日新增1138例；死亡案例新增43起，累計達201起，創下單日確診和死亡人數最高紀錄。

衛生部報告顯示，2019冠狀病毒疾病（Covid-19，俗稱武漢肺炎）在巴西爆發以來，聖保羅州累計有2339起確診病例和136起死亡案例，但實際情況可能更糟，因為聖保羅州衛生廳下令公立醫療院所只記錄出現嚴重症狀住院的患者，輕症者根本未經過篩檢。

負責巴西公立醫療體系篩檢新興感染疾病的權威病理化驗所阿多佛魯茲（Adolfo Lutz），目前的檢測量已超過負荷，除了之前待檢驗的1.4萬起疑似病例樣本，每天還有新增樣本。

聖保羅州立大學（Unesp）理論物理研究所教授暨巴西Covid-19觀測站成員克拉恩克爾（Roberto Kraenkel）指出，檢驗結果報告慢，很容易產生確診患者人數少的假象。

聖保羅州政府指出，下星期將配給公立醫療院所50萬組快篩試劑組，以加快檢測速度。第一線醫護衛生人員將最先接受篩檢。

巴西衛生部報告顯示，確診病例中，14%是醫護人員。過去兩天，聖保羅市已有三家醫院至少530名醫護衛生人員因疑似感染冠狀病毒或確診被隔離。

巴西公共安全暨司法部今天頒布一項辦法，批准國家公共安全部隊協助衛生部抗疫，有效期至5月28日。

這項措施的目的包括，協助醫護人員受理冠狀病毒疾病患者；維護醫療院所運作安全；確保醫療、藥劑、飲食和衛生項目用品配送和儲藏安全；以及協助和確保港口、機場、公路和城市衛生檢控安全。

司法部今天公布的辦法也批准國家安全部隊在衛生高層決定實施強制性隔離措施時，對不遵守規定的民眾採取必要行動。目前巴西衛生部僅建議要求民眾配合自主居家隔離和保持社交距離，以遏制病毒傳播。