疫情太傷！49%美企透露 未來3個月恐裁員

新冠肺炎持續在美國延燒，繼上周美國初領失業金人數來到328萬人，創下史上新高紀錄，美國最權威的人力仲介機構Challenger，Gray＆Christmas對250多家規模和行業不同的公司進行調查，有49%企業透露，將在未來3個月裁員，並有超過37%企業已經停止新聘員工。

據CNBC報導，這份調查從3月20日至26日，當周的失業人口創下328萬人，不僅遠超市場預期的150萬人，更寫下史上新高紀錄，就在調查結束之際，美國新冠肺炎確診人數達18,000例。如今，包括加州、新澤西州、康乃狄克州和紐約州等27個州已祭出廣泛限制措施，使得全美近1/3人口都得待在家中。

有49％企業告訴Challenger，Gray＆Christmas，他們可能在未來3個月內進行裁員，有11％企業表示已經進行永久裁員，另有7%執行短暫性裁員。Challenger，Gray＆Christmas高級副總裁Andrew Challenger在調查報告提到，美國在最近面臨史上最嚴峻的勞動力市場，企業為了維持勞動力以及企業利潤，正在執行非常艱困的降低成本措施。

美國勞工部上周也提到，周四創下失業人數328萬人，幾乎是美國先前最高水位的5倍之多。梅西百貨本周一表示，面對相當嚴峻的經濟前景，零售業廣泛倒閉，將執行裁員計畫。

文章來源：CNBC

（中時電子報 呂承哲）