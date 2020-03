別急著接！高盛：美股沒跌完 觸底看3訊號

美股上周出現強勁反彈,有些投資人認為,美股大幅反彈是否意味著熊市已經結束。但高盛警告,美股還沒跌夠,觸底得看3大指標。

外媒報導,高盛首席美股分析師David Kosti指出,美國股市在上周迅速上漲18%後,投資人最普遍的疑問是「新的牛市開始了嗎?」他認為,未來幾周股市仍可能走低,建議投資人不要追趕這波反彈行情。

David Kosti表示,像上周那樣的劇烈飆升在熊市中很常見,熊市通常會被劇烈反彈打斷,然後恢復向下的走勢。在「新型冠狀病毒傳播放緩、有證據表明財政和貨幣刺激政策正在起作用、投資情緒和部位必須觸底」這3個條件成熟前,美股還不算觸底。

David Kostin指出,在金融危機發生後的2008年9~12月之間,標普500指數經歷了6次以上的9%反彈,有的反彈甚至高達19%,但直到2009年3月,標普500才算真的觸底。

不過他認為,標普500指數今年底將比目前的水位高出19%以上,只是未來幾周仍將承受短期痛苦。

文章來源:Stock market won’t hit coronavirus lows until these 3 criteria are met, says Goldman Sachs

(中時電子報 徐慈薇)