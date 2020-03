醫療器材鬧荒 美醫療人員如待宰羔羊

新冠病毒在美疫情惡化,口罩、面具以及防護衣等醫療器材嚴重缺貨,不過美國有線電視新聞網評論指出,由於川普輕估了新冠病毒對美威脅,在疫情於陸爆發之際贈送了將近18噸的醫療器材,並分析指出曾自稱在1月初就完全了解「病毒所帶給美國風險」的川普,當時怎麼會將上噸的救命醫療器材送到另一國家。

評論報導指出,美國疫情嚴重的地區,其前線人員的醫療器材嚴重缺貨,甚至有醫療人員在拍賣網站或者社群媒體上苦尋口罩,甚至有醫生形容缺乏口罩保護自己的醫療專業人員「根本被當成準備送進屠宰場待宰的羔羊」。

不過,醫療器材並非新聞,在2月7日世界衛生組織當時就警告過個人醫療防護器材恐會大缺貨,需求比平常上漲百倍,但就在同日川普宣布政府宣布將運送給大陸將近18噸的口罩、面具、呼吸器以及其他重要醫療物資,國務卿蓬佩奧在聲明中稱「這筆捐贈正證明了美國人民的慷慨大方」。

評論表示,美國人民確實是慷慨的民族,並希望幫助那些需要的人,而當時美國運送醫療器材給陸時,大陸正遭病毒肆虐,超過28000人確診、超過600人死亡。但是川普如果真的如他所自稱,一月時就完全了解美國所面臨的病毒風險,怎麼會允許這些關鍵醫療器材被送到另一個國家。

評論並指出,其實美國自1月21日就傳出首起確診,但被問及此事的川普稱「一點也沒有大流行的疑慮,一切都在我們掌控之中」;而2月6日,美國在威斯康辛等州發現12起確診,此時美國根本還沒開始對民眾展開大規模測試,而在這種氣氛之中,川普政府宣布了對大陸援助醫療物資。不過與當時相比,川普18日開始告訴各州政府要「自救」取得相關醫療器材,並稱「聯邦政府不是運貨員,不會替各州購買大量物資並運送過去」。

評論表示,其實也不必太挖苦川普的「美國第一」,畢竟那太容易了。但川普宣稱他完全了解新冠病毒的風險,但又把將近18公噸的醫療物資外送,這些關鍵物資又正好是美國醫療人員所需的,這正顯示了川普要不然在說謊,要不就是危險的不稱職總統。人民可以選其中一個相信,但只有一個結果不會變:美國勇敢的醫療人員正盡心全力挽救人民擺脫新冠病毒威脅。

文章來源:Trump administration sent protective medical gear to China while he minimized the virus threat to US

(中時電子報 馮英志)