疫情肆虐 全球企業併購急凍

近幾年全球企業合併與收購活動相當熱絡，然而受到新冠肺炎影響，併購交易3月下半瞬間急凍，單周交易額僅125億美元，創金融海嘯以來新低。因為疫情重創金融市場，使得企業股價崩跌，頓時間併購再也不是企業高層焦點，而是如何帶領公司度過眼前難關。



根據Refinitiv資料，上周全球合併與收購交易只有125億美元，寫下金融海嘯低谷、也就是2009年4月以來最低單周紀錄。今年第一季整體交易金額也比去年同期衰退28％，降至6,980億美元，創2016年以來最差首季表現。



花旗法人客戶業務集團董事長卡爾瓦瑞亞（Leon Kalvaria）表示，短期內併購交易會接近停擺，因為原本考慮併購的企業，大多都已按下暫停鍵。



他說：「每個人現在首先考慮的都是員工與客戶，很少有企業在當前的市況還會進行現金交易，私募基金也會先著重於管理投資的公司，而不是展開新的交易。」



摩根士丹利以130億美元的全股票交易併購網路券商ETrade、醫療設備製造商賽默飛世爾（Thermo Fisher）斥資115億美元買下荷蘭檢測商Qiagen，兩者為今年第一季少數的超大型併購案。整體而言，美國首季合併與收購活動較去年同期萎縮51％至2,530億美元。



歐洲第一季的合併與收購交易則躍升51％至2,320億美元，歸功於私募基金併購大增以及保險公司怡安集團（Aon Plc）以換股方式買下對手韋萊韜悅（Willis Towers Watson）。不過大多數歐洲收購活動都是在疫情惡化以前進行。



Perella Weinberg Partners歐洲顧問部門主管貝克（Dietrich Becker）指出，「在危機發生的第一周，每個人看著公司的資產負債表然後說一切都很好。隨著時間過去，他們發現業績衰退、現金狂燒，這令他們開始緊張地關注公司流動性、信用結構與評等。」