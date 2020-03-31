美3月就業報告 恐無法反映惡化程度

隨著美國政府祭出「禁足令」，造成無數企業暫停營運，外界高度關注本周五公布的3月就業數據，以一窺就業市場現況，但專家指出，3月的失業數據無法反映市況惡化的程度，真正的衝擊將於4月就業報告呈現。



根據媒體對經濟學家所做的訪調結果顯示，預料美國3月非農就業人口可能銳減5.6萬人，終止連續113個月就業人口增長走勢。3月失業率預料將由2月的50年低點3.5％升至3.7％。



由於多州政府下達禁令以遏止疫情擴散，使許多經濟活動而急凍，導致截至3月15到21日止該周，美國初領失業救濟人數寫下328萬人的史上最高紀錄。



經濟學家表示，周五就業報告還不能反應實際狀況是因為美國勞工部就業報告調查，基本上調查期間只到3月中，而整個就業市場是在3月下旬才快速惡化。



3月下半美國新冠病毒感染與死亡人數才開始暴增，數州下令非必要企業停止營運，禁止公開集會活動，要求人民待在家中，迫使數百萬人失業，包括餐廳服務生、飯店職員、車廠員工等。



RSM US LLC首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joseph Brusuelas）指出，周五發布的報告「不會真正反映出已發生的重大衝擊，投資人與決策官員可以把它丟掉，因為這根本是過去的事」。



倘若企業關門持續更久時間，預計5月8日公布的4月就業報告，會是就業市場惡化最嚴重的一個月。



求職網站Indeed.com經濟學家邦克（Nick Bunker）認為，周五的報告「感覺像是5月初超大主震前的小地震」。



美國銀行（BofA）分析師預估，3月失業率僅會上升至3.7％，但真正的大震撼將在4月出現，屆時將有400萬到600萬人失去工作，意即失業率最高將升至7％。



分析師指出，若以目前疫情擴散速度來看，失業數據只會急速上升 。