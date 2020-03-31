防疫升級 泰國不排除延長緊急狀態

泰國從3月26日起實施緊急狀態後，民眾出門頻率大為下降，但沒有達到政府設定的目標。泰國總理今天表示，視疫情的發展，若有需要將會再延長緊急狀態1到2個月。

為了避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情延燒，泰國從3月26日凌晨到4月30日進入緊急狀態，陸海空的邊境口岸除了泰國人、各國外交官、國際貨運運輸業者以及有泰國工作證的外國人之外，均禁止外國人入境。

政府未禁止民眾在泰國境內移動，但武裝部隊在各府之間設檢查關卡，隨機攔車量測乘客體溫，政府也呼籲民眾少出門，若無必要外出，盡量待在家裡。

而原訂3月18日到3月底關閉的娛樂場所、各級學校和運動場館，以及3月22日到4月12日關閉的百貨商場、美容沙龍和遊樂場，都因為政府頒布緊急命令，全部暫時關閉到4月底。

民族報（The Nation）報導，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在今天的內閣會議後表示，政府每周會檢視整體狀況，如果有需要的話，視疫情的發展，將會再延長緊急狀態1個月或2個月。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin）指出，和3月21日相比，3月28日民眾外出的頻率減少了46%，上路的私家車減少41%，搭乘捷運的人減少59%，搭乘城市之間列車的人減少65%，乘船的人減少40%。

不過塔維辛呼籲民眾配合政府的措施，讓民眾外出的頻率降到90%，才能有效控制住疫情。

泰國公共衛生部今天宣布新增127起確診病例，確診總數累積達到1651起，今天並新增1起死亡病例，死亡人數達到10人，342人康復出院，1,299人住院治療中。

確診病例已經擴散到泰國61個府，最多病例的地方在曼谷共有796例，接著是暖武里府（Nonthaburi）、普吉府（Phuket）和也拉府（Yala）。

（中央社）

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