比大蕭條還慘 美國失業數恐達4,700萬

新冠肺炎對美國就業市場的衝擊浮現，已有數百萬人為此丟飯碗，但最糟的還在後頭。根據聯準會（Fed）經濟學家分析預估，全美總就業人口數恐因疫情大減4,700萬人，相當於失業率32.1％，比經濟大蕭條時期還慘。

這份由聖路易聯邦儲備銀行經濟學家估算的失業數字，甚至比該行總裁布拉德（James Bullard）公開的失業率估值30％更糟。數以千萬計的美國勞工可能飯碗不保，歸咎於政府的防疫措施凍結經濟活動。

聖路易聯儲銀行經濟學家米奎爾（Miguel Faria-e-Castro）在上周公開的研究報告寫道:「就歷史標準來看，這些數字的確很龐大，但這次帶來的震撼獨特罕見，有別於近百年來美國經濟遭遇過的任何衝擊。」

米奎爾報告彙整出的數據來自Fed之前的研究，美國有6,680萬勞工在解雇風險高的行業，主要是銷售、製造、食品準備及服務業。其他研究也點出，有2,730萬美國人從事「高度密集接觸」工作，像是理髮師和美髮師、空服員、餐飲服務業員工。

報告指出，這些解雇風險高的勞工，估計平均有逾4,700萬人會丟工作，致使美國總失業人口達5,280萬，比經濟大蕭條（Great Depression）高峰期慘上3倍有餘。若美國失業率飆上30％，也超越大蕭條高峰期的24.9％。

不過米奎爾提醒上述的估計只是粗估，並未考量到退出勞動市場的勞工（若考慮在內失業率應會降低），也沒有估算到近來通過的政府刺激方案的可能效應。該刺激方案包括擴大失業補助範圍，補助不裁員的企業。

即便如此，美國的就業前景已經烏雲罩頂。迄至3月21日該周的初領失業救濟金人數達破紀錄的330萬，《道瓊新聞社》訪調預期本周還會再新增265萬。3日周五發布的3月非農就業報告，預料就業人口僅減少5.6萬，但這是在政府落實社交距離政策之前的統計，無法反映真實情況。

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